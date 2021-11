Мода мінлива і щосезону вносить свої корективи. І це стосується не тільки одягу, а й зачіски. Які дитячі стрижки актуальні в 2021 році? Як правильно дібрати стрижку так, щоб ваша дитина була не тільки найстильнішою, а щоб їй ще було й зручно? Читайте в нашому матеріалі перелік наймодніших дитячих стрижок 2021 року.

Найбільш популярними варіантами стрижок на коротке волосся для дівчаток є каре, піксі і боб. Однак у 2021 році стилісти активно змішують види дитячих стрижок. Наприклад, піксі-боб або боб-каре. Такі стрижки підійдуть для дівчаток до трьох років, адже в цьому віці волосся ще трохи пушиться й надати йому якоїсь форми досить важко. До того ж коротке волосся не буде сильно сплутуватися, що значно полегшить життя не тільки дитині, а й мамі. Крім того, не втрачає своєї актуальності і класичне каре, але ця стрижка підійде тільки дівчаткам з густим волоссям.

Волосся середньої довжини виростає в дівчаток ближче до 5-6 років. Тут уже можна трохи розгулятися. Для середнього волосся можна сміливо вибирати подовжене каре або класичний каскад, зі стандартною драбинкою. До слова, саме зі стрижкою каскад існує дуже багато варіантів укладки. Така стрижка ідеально підійде і на щодень, і на вихід. А ось тим панянкам, яких природа не наділила густою шевелюрою, не варто впадати у відчай. Подовжене каре — ось рішення проблеми. А якщо таку стрижку частенько оновлювати, то це поліпшить якість волосся.

Власницям довгого волосся й зовсім нема причин переживати. Ось уже кілька сезонів поспіль на піку популярності стрижки каскад і лисячий хвіст. І це чудово, адже такі стрижки можна носити як з чубчиком, так і без. До того ж на довгому волоссі можна втілити практично будь-яку зачіску: з плетінням і без, з хвостиком або ґулькою, або ж просто накрутити невеликі локони.

Що стосується модних стрижок для хлопчиків, то тут варіантів також більш ніж достатньо: від коротких до подовжених. Усе залежить виключно від персональних особливостей зовнішності і вподобань. Сьогодні вже не існує поділу на стрижки для хлопчиків і стрижки для чоловіків. Ця грань стерлася, тож кожна мама може попросити зробити її чаду ультрамодну стрижку. Головне, щоб вона підкреслювала риси обличчя.

Для хлопчиків дуже актуальні стрижки зі всілякими варіантами чубчика. Однак тут треба пам’ятати про те, що занадто довге волосся дітям до трьох років може заважати.

Також не втрачають своєї актуальності стрижки зі смужками, з проділом, канадка, теніс. А ось для найменших хлопчиків чудовий варіант — стрижка дракончик. Проте варто пам’ятати, що в спекотну пору року «хвостик» дракона може заважати.

