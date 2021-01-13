Кожна мама хоче, щоб її дитина виглядала модно і стильно. І в цьому може допомогти не тільки одяг, але і зачіска. Але яка дитяча зачіска в сезоні 2021 на піку популярності? Що краще вибрати як для дівчинки, так і для хлопчика? Читайте наш матеріал. Там ви знайдете всі найактуальніші тренди дитячих зачісок на 2021 рік.

Модні зачіски для дівчаток 2021

Які зачіски для дівчаток у тренді в 2021 році? У моді природність. Тому краще відмовитися від громіздких або хитромудрих споруд на ніжній дівочій голівоньці і віддати перевагу простоті. На піку популярності зачіски з плетіннями в найрізноманітніших варіаціях. Це може бути як одна коса з вплетеною стрічкою, так і багато маленьких кісок, зібраних в одну конструкцію.

На випускний у дитячий сад або в молодшій школі, можна використовувати зачіски з вільними прядками. Варіації на тему «Мальвіна» також не втрачають своєї актуальності. А ось зачіски з локонами, які прикрасять будь-яку володарку довгого волосся, можна урізноманітнити стрічками або квітами.

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У повсякденному житті зачіски для дівчаток не обов’язково повинні бути нудними. Існує багато варіантів «хвостиків». Їх можна доповнити колоском або джгутиками. Також не зайвим будуть ті ж стрічки, заколочки з метеликами або звичайними красивими резинками.

Щоб зібрати все волосся, можна вибрати зачіски для дівчаток із косами навколо голови, зачіски «кошики», джгутики по всій голові з резиночками, а також грайливі два пучки і коси-дракончики.

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Модні зачіски для хлопчиків 2021

У хлопчиків, звичайно, не так багато варіантів, як у дівчаток, але і тут є з чого вибрати. Як і в минулому сезоні не втрачає свою актуальність зачіска з вистриженими скронями і виголеним малюнком або зигзагом. І що найцікавіше, така зачіска буде актуальна як для малюків, так і для школярів молодшого та середнього віку. Якщо є невелика чубчик, його можна укласти за допомогою гелю. Тоді ваше чадо буде наймоднішим на дитячому майданчику або шкільному стадіоні.

А ось якщо вашому синові подобається трохи довше волосся і є чубчик, то його також можна зачесати набік або назад, трохи зміцнивши гелем. Така зачіска додасть маленькому або юному моднику трохи елегантності.

Якщо ви вибираєте зачіску для хлопчика до трьох років, не зайвим буде звернути увагу на структуру волосся: якщо воно пушиться, то особливих вишуканих зачісок не робіть. Тут варто віддати перевагу простим нехитрим варіантів, які, до того ж, не буде заважати дитині пізнавати цей світ.

Хлопцям постарше можна поекспериментувати із зачісками на більш довгому волоссі. Але варто пам’ятати, що за ним потрібен ретельний догляд. Як варіант, можна спробувати зачіски з хвостиком, але не всі шибеники погодяться на такий експеримент.

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