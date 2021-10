Як говорити з дітьми про секс? Чи правильно приховувати інформацію? Може, краще говорити правду? Одна з героїнь психологічного реаліті «Супермама», мама на релаксі, Оля виховує своїх дітей за європейською методикою, згідно з якою потрібно толерантно ставиться до всіх людей, а також часто розповідає їм про секс. Але правильно йшли вона це робить? Про це жінці розповів експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.

Дмитро Карпачов відверто зізнався, що йому дуже сподобалося те, як Оля виховує своїх дітей. Вона не примушує їх спілкуватися або проявляти інтерес до людей, які їм з якоїсь причини неприємні. Як стверджує експерт із питань дитячої вікової психології, такий метод виховання дає дітям змогу чітко окреслити межі особистого простору.

Також Дмитро Карпачов звернув увагу на те, що Оля відкрито говорить з дітьми про секс.

Однак в Олиній квартирі учасниці знайшли багато книг про статеве виховання. Зокрема там були теми, присвячені зоофілії та іншим відхиленням. Така відкритість трохи спантеличила експерта з питань дитячої вікової психології.

