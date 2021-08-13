Тайське смажене морозиво – один з яскравих прикладів екзотичності та дивацтва страв цієї азіатської країни. Як приготувати тайське смажене морозиво у домашніх умовах? Виявляється, все не так складно, як може здатися. Вам знадобиться мінімум інгредієнтів та зовсім небагато часу. Спеціально для читачів STB.UA учасник «МастерШеф. Професіонали» Юрій Негрич підготував рецепт смачного смаженого морозива.

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Інгредієнти:

будь-яке вершкове морозиво

3 яйця

кокосова стружка

панірувальні сухарі

Спосіб приготування:

Заморозити морозиво до максимального стану. Для цього необхідно налаштувати морозильну камеру на мінімальну температуру. Підготувати панірування: в одну мисочку висипати кокосову стружку, в другу – панірувальні сухарі, в третю – збиті яйця. Дістати морозиво та нарізати його на порції. Максимально швидко запанірувати морозиво. Для цього потрібно спочатку опустити його в кокосову стружку, потім в яйце і у панірувальні сухарі. Розкласти морозиво по тарілці та відправити в морозилку приблизно на півгодини. Рафіновану соняшникову олію добре розігріти у фритюрі (якщо немає фритюру, налити масло у каструльку, стільки, скільки потрібно, аби покрити морозиво). Морозиво дістати з морозилки і кожну порцію занурити у киплячу олію секунд на 30, аби скоринка стала золотистою. Подавати тайське смажене морозиво з улюбленими топпінгом, фруктами та м’ятою.

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