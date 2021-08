Новий день — нові події. Щоб бути в курсі всіх прийдешніх справ — читайте гороскоп на 9 серпня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Ви неспокійні всередині. Обговоріть з ким-небудь свої думки. Довіртеся близькій людині, досить вирішувати все самостійно.

Тельці сяятимуть і матимуть чудовий вигляд. Це притягує увагу протилежної статі. У вас є всі підстави бути найцікавішою персоною.

Цей день обрушиться на вас, як гроза серед ясного неба. Ви оптимістичні і сильні. Тому всі проблеми не страшні.

Якщо завести розмову в правильне русло, то дізнаєтеся щось цікаве від партнера. Головне вміти утримати логічний ланцюжок.

Будь ласка, не втрачайте терпіння, коли інші йдуть у повільному темпі. Покажіть свою терпиму сторону. Це допоможе в майбутньому взяти більше трофеїв і залишитися переможцем.

Якщо у вас є завдання незадовго до кінця робочого дня, не шкодуйте себе. Що швидше візьметеся за справу, то швидше ви закінчите.

Ви насолоджуєтеся заходом сонця і м’якою літньою ніччю. Звідки стільки натхнення? Зірки кажуть, що ви відчуваєте симпатію. А це було вам вкрай необхідно, щоб вдихнути на повні груди.

Ви будете дивитися на все власним поглядом. Це значно спрощує спілкування з іншими людьми. Адже ви не піддаєтеся впливу. А отже, залишитеся в вигідному для себе становищі.

Місяць принесе зранку занепокоєння. Ви будете приголомшені, з якою швидкістю розвиватимуться події. Тому приготуйтеся!

Немає нічого неможливого! Ви можете написати це як девіз на сьогоднішній день. Ви будете вражені тим, що може статися, якщо вчасно протягнете руку допомоги.

Ви відчуваєте, як всередині вас піднімається певне внутрішнє занепокоєння. Стрес може вдарити по шлунково-кишковому тракту. Стежте за своїм харчуванням.

Побалуйте себе чимось приємним. Перепочинок від справ ніколи нікому не зашкодить.

