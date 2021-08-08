Новый день — новые события. Чтобы быть в курсе всех грядущих дел — читайте гороскоп на 9 августа 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Вы беспокойны внутри. Обсудите с кем-нибудь свои мысли. Доверьтесь близкому человеку, хватит решать все самостоятельно.

Телец

Тельцы будут сиять и выглядеть превосходно. Это притягивает внимание противоположного пола. У вас есть все основания быть самой интересной персоной.

Близнецы

Этот день обрушится на вас, как гроза среди ясного неба. Вы оптимистичны и сильны. Поэтому все проблемы не страшны.

Рак

Если завести разговор в правильное русло, то узнаете что-то интересное от партнера. Главное уметь удержать логическую цепочку.

Лев

Пожалуйста, не теряйте терпения, когда другие идут в медленном темпе. Покажите свою терпимую сторону. Это позволит в будущем взять больше трофеев и остаться победителем.

Дева

Если у вас есть задача незадолго до конца рабочего дня, не жалейте себя. Чем скорее возьметесь за дело, тем скорее закончите.

Весы

Вы наслаждаетесь закатом и мягкой летней ночью. Откуда столько вдохновения? Звезды говорят, что вы испытываете симпатию. А это было вам крайне необходимо, чтобы вдохнуть полной грудью.

Скорпион

Вы будете смотреть на все с личной точки зрения. Это значительно упрощает общение с другими людьми. Ведь вы не поддаетесь влиянию. А значит, останетесь в выгодном для себя положении.

Стрелец

Луна приносит с утра беспокойство. Вы будете ошеломлены, с какой скоростью будут развиваться события. Поэтому приготовьтесь!

Козерог

Нет ничего невозможного! Вы можете написать это как девиз на сегодняшний день. Вы будете поражены тем, что может случиться, если вовремя протянете руку помощи.

Водолей

Вы чувствуете, как внутри вас поднимается определенное беспокойство. Стресс может ударить по ЖКТ. Следите за своим питанием.

Рыбы

Побалуйте себя чем-нибудь приятным. Отвлечение внимания от дел никогда никому не повредит.

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