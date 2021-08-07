Що пророкують зірки всім знакам зодіаку на 8 серпня? Читайте в астрологічному прогнозі від екстрасенсів СТБ.

Овен

Ви все ще відчуваєте, що не відпустили образу. Це відчуття необхідно пропрацювати, інакше не зможете рухатися далі.

Телець

Це буде хороший день для вас. Можна багато чого досягти. Однак не забувайте про особисте життя. Приділіть вечір коханій людині.

Близнюки

Ви настільки спокійні всередині, що можете дозволити собі діяти на свій розсуд. І будете абсолютно праві.

Рак

Завершіть цей чудовий день медитацією. Терміново потрібно заповнити баланс енергії.

Лев

Не поспішайте, все потрібно ретельно продумати. Місяць іноді змушує ухвалювати дивні рішення. Однак цьому можна протистояти.

Діва

Повсякденні проблеми здадуться вам ще гіршими. Не хвилюйтеся, скоро рішення буде знайдено.

Терези

Чому б вам не пропустити вечерю. Дайте організму паузу. Це дасть змогу на ранок відчути неймовірну легкість.

Скорпіон

Скорпіони будуть дуже товариські. Ви дбаєте про людей, які колись наробили дурниць. Однак пам’ятайте, що допомога — безоплатна. Не смійте за це дорікати.

Стрілець

Ви чутливі і кладете кожне слово на золоту чашу терезів. Але це не повинно вам перешкодити в ухваленні правильного рішення. Зверніть увагу на знаки долі. Сьогодні вони будуть.

Козеріг

Ви зараз почуваєтесь дуже близькими з другою половиною. Вітаємо, це новий етап. Тут важливо не схибити і не розчарувати.

Водолій

Те, що ви робите, впливає на ваше майбутнє. Намагайтеся виконувати свою роботу бездоганно.

Риби

Якщо у вас закінчаться аргументи, поступіться. Повірте, іноді вчасно замовкнути — це і є здобути перемогу.

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