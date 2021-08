Що пророкують зірки всім знакам зодіаку на 8 серпня? Читайте в астрологічному прогнозі від екстрасенсів СТБ.

Ви все ще відчуваєте, що не відпустили образу. Це відчуття необхідно пропрацювати, інакше не зможете рухатися далі.

Це буде хороший день для вас. Можна багато чого досягти. Однак не забувайте про особисте життя. Приділіть вечір коханій людині.

Ви настільки спокійні всередині, що можете дозволити собі діяти на свій розсуд. І будете абсолютно праві.

Завершіть цей чудовий день медитацією. Терміново потрібно заповнити баланс енергії.

Не поспішайте, все потрібно ретельно продумати. Місяць іноді змушує ухвалювати дивні рішення. Однак цьому можна протистояти.

Повсякденні проблеми здадуться вам ще гіршими. Не хвилюйтеся, скоро рішення буде знайдено.

Чому б вам не пропустити вечерю. Дайте організму паузу. Це дасть змогу на ранок відчути неймовірну легкість.

Скорпіони будуть дуже товариські. Ви дбаєте про людей, які колись наробили дурниць. Однак пам’ятайте, що допомога — безоплатна. Не смійте за це дорікати.

Ви чутливі і кладете кожне слово на золоту чашу терезів. Але це не повинно вам перешкодити в ухваленні правильного рішення. Зверніть увагу на знаки долі. Сьогодні вони будуть.

Ви зараз почуваєтесь дуже близькими з другою половиною. Вітаємо, це новий етап. Тут важливо не схибити і не розчарувати.

Те, що ви робите, впливає на ваше майбутнє. Намагайтеся виконувати свою роботу бездоганно.

Якщо у вас закінчаться аргументи, поступіться. Повірте, іноді вчасно замовкнути — це і є здобути перемогу.

