Что сулят звезды всем знакам зодиака на 8 августа? Читайте в астрологическом прогнозе от экстрасенсов СТБ.

Овен

Вы все еще чувствуете, что не отпустили обиду. Это чувство необходимо проработать, иначе не сможете двигаться дальше.

Телец

Это будет хороший день для вас. Можно многого добиться. Однако не забывайте о личной жизни. Уделите вечер любимому человеку.

Близнецы

Вы настолько спокойны внутри, что можете позволить себе действовать на свое усмотрение. И будете абсолютно правы.

Рак

Завершите этот чудесный день медитацией. Срочно нужно восполнить баланс энергии.

Лев

Не торопитесь, все нужно тщательно продумать. Луна иногда заставляет принимать странные решения. Однако этому можно противостоять.

Дева

Повседневные проблемы покажутся вам еще хуже. Не волнуйтесь, скоро решение будет найдено.

Весы

Почему бы вам не пропустить ужин. Дайте организму паузу. Это позволит на утро ощутить невероятную легкость.

Скорпион

Скорпионы будут очень общительны. Вы заботитесь о людях, которые когда-то наделали глупостей. Однако помните, что помощь — безвозмездна. Не смейте за это упрекать.

Стрелец

Вы чувствительны и кладете каждое слово на золотую чашу весов. Но это не должно вам помешать в принятии правильного решения. Обратите внимание на знаки судьбы. Сегодня они будут.

Козерог

Вы сейчас чувствуете себя очень близкими со второй половиной. Поздравляем, это новый этап. Здесь важно не оплошать и не разочаровать.

Водолей

То, что вы делаете, влияет на ваше будущее. Старайтесь делать свою работу безупречно.

Рыбы

Если у вас кончатся аргументы, уступите. Поверьте, иногда вовремя замолчать — это и есть одержать победу.

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