Кокосове молоко — рецепт в домашніх умовах

Кокосове молоко — універсальний продукт і дуже простий у приготуванні. Його можна просто пити та робити коктейлі, тушкувати овочі та рибу, готувати каші, різотто і замінювати звичайне молоко для приготування десертів. Покроковий рецепт кокосового молока від суперфіналіста «МастерШеф. Професіонали» Юри Негрича читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

кокос — 1 шт.

молоко або вода — 2 склянки

Приготування:

Кокос очищаємо від шкаралупи і коричневої шкірки. М’якоть натираємо на дрібній тертці. Кип’ятимо молоко або воду. Висипаємо м’якоть у глибоку тарілку або миску і заливаємо окропом. Накриваємо кришкою і залишаємо до повного охолодження. Остиглу масу виливаємо в блендер і збиваємо. Сито вистилаємо марлею і проціджуємо молоко. Стружку, яка залишиться в марлі ретельно віджимаємо і даємо їй підсохнути. Готове кокосове молоко наливаємо в пляшку або банку і ставимо у холодильник.

На холоді, від кокосового молока відокремлюються густі кремоподібні кокосові вершки. Іх можна зняти і використовувати окремо. Якщо їх залишити, то ваше молоко просто буде жирнішим і перед вживанням доведеться збовтати пляшку. Зберігати кокосове молоко краще в холодильнику і не більше двох діб.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ