Кокосове молоко — рецепт в домашніх умовах
02.08.2021
Кокосове молоко — універсальний продукт і дуже простий у приготуванні. Його можна просто пити та робити коктейлі, тушкувати овочі та рибу, готувати каші, різотто і замінювати звичайне молоко для приготування десертів. Покроковий рецепт кокосового молока від суперфіналіста «МастерШеф. Професіонали» Юри Негрича читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- кокос — 1 шт.
- молоко або вода — 2 склянки
Приготування:
- Кокос очищаємо від шкаралупи і коричневої шкірки.
- М’якоть натираємо на дрібній тертці.
- Кип’ятимо молоко або воду.
- Висипаємо м’якоть у глибоку тарілку або миску і заливаємо окропом.
- Накриваємо кришкою і залишаємо до повного охолодження.
- Остиглу масу виливаємо в блендер і збиваємо.
- Сито вистилаємо марлею і проціджуємо молоко. Стружку, яка залишиться в марлі ретельно віджимаємо і даємо їй підсохнути.
- Готове кокосове молоко наливаємо в пляшку або банку і ставимо у холодильник.
На холоді, від кокосового молока відокремлюються густі кремоподібні кокосові вершки. Іх можна зняти і використовувати окремо. Якщо їх залишити, то ваше молоко просто буде жирнішим і перед вживанням доведеться збовтати пляшку. Зберігати кокосове молоко краще в холодильнику і не більше двох діб.
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