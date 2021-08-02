Кокосовое молоко — рецепт в домашних условиях
02.08.2021
Кокосовое молоко — универсальный продукт и очень прост в приготовлении. Его можно просто пить и делать коктейли, тушить овощи и рыбу, готовить каши, ризотто и заменять обычное молоко для приготовления десертов. Пошаговый рецепт кокосового молока от суперфиналиста «МастерШеф. Профессионалы» Юры Негрича читайте в материале.
Ингредиенты:
- кокос — 1 шт.
- молоко или вода — 2 стакана
Приготовление:
- Кокос очищаем от скорлупы и коричневой шкурки.
- Мякоть натираем на мелкой терке.
- Кипятим молоко или воду.
- Высыпаем мякоть в глубокую тарелку или миску и заливаем кипятком.
- Накрываем крышкой и оставляем до полного остывания.
- Остывшую массу выливаем в блендер и взбиваем.
- Сито выстилаем марлей и процеживаем молоко. Стружку, которая останется в марле тщательно отжимаем и даем ей подсохнуть.
- Готовое кокосовое молоко наливаем в бутылку или банку и ставим в холодильник.
На холоде,от кокосового молока отделяются густые кремообразные кокосовые сливки.Их можно снять и использовать отдельно. Если их оставить, то ваше молоко просто будет жирнее и перед употреблением придется взболтать бутылку. Хранить кокосовое молоко лучше в холодильнике и не более двух суток.
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