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Кокосовое молоко — рецепт в домашних условиях

02.08.2021

Кокосовое молоко — универсальный продукт и очень прост в приготовлении. Его можно просто пить и делать коктейли, тушить овощи и рыбу, готовить каши, ризотто и заменять обычное молоко для приготовления десертов. Пошаговый рецепт кокосового молока от суперфиналиста  «МастерШеф. Профессионалы» Юры Негрича читайте в материале. 

Кокосовое молоко

Ингредиенты:

  • кокос — 1 шт.
  • молоко или вода — 2 стакана

Приготовление:

  1. Кокос очищаем от скорлупы и коричневой шкурки.
  2. Мякоть натираем на мелкой терке. 
  3. Кипятим молоко или воду.
  4. Высыпаем мякоть в глубокую тарелку или миску и заливаем кипятком. 
  5. Накрываем крышкой и оставляем до полного остывания.
  6. Остывшую массу выливаем в блендер и взбиваем.
  7. Сито выстилаем марлей и процеживаем молоко. Стружку, которая останется в марле тщательно отжимаем и даем ей подсохнуть.
  8. Готовое кокосовое молоко наливаем в бутылку или банку и ставим в холодильник. 

На холоде,от кокосового молока отделяются густые кремообразные кокосовые сливки.Их можно снять и использовать отдельно. Если их оставить, то ваше молоко просто будет жирнее и перед употреблением придется взболтать бутылку. Хранить кокосовое молоко лучше в холодильнике и не более двух суток.

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