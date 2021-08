Перед батьками постає серйозне питання: чим зайняти свою дитину вдома на літніх канікулах? Топ-10 ідей чим зайняти дитину на канікулах у місті — читайте у матеріалі.

Практично в кожному великому місті нашої країни є багато гуртків: з фотографії, мистецтва, музики… І кожен із них на літній період організовує дитячі табори денного перебування. Там діти вивчають щось нове, спілкуються, ходять у невеликі походи. Це відмінний варіант літнього дитячого дозвілля.

Дуже часто у великих містах на вихідних проходять різні фестивалі. Ось тут і можна поєднати приємне з корисним, адже на таких заходах зазвичай проводять найрізноманітніші майстер-класи: з ліплення, виготовлення тістечок та інше. Впевнені, вашій дитині точно сподобається вчитися чомусь новому.

Якщо з якихось причин ви не зможете поїхати на море або навіть на річку цього літа, не біда! Басейн — прекрасна альтернатива! Причому для цього не обов’язково їхати далеко. Наприклад, у Києві в торгових центрах, на ВДНГ або Гідропарку є прекрасні басейни під відкритим небом. Діти вже точно нудьгувати не будуть!

Більше на тему: Де погуляти в Києві: огляд найкращих парків для відпочинку

Літо — це не тільки час для відпочинку. За ці три місяці можна вдосконалити іноземну мову. Наприклад, можна піти на курси або записатися в театральну студію або школу. На таких курсах нудної теорії та викликів до дошки не буває. Вивчення іноземних мов проходить в ігровій формі.

Часто буває, що дитина хотіла би зайнятися якимось видом спорту, але через велику кількість уроків та додаткових занять на спорт просто не вистачає часу. Так ось літо — це чудовий час для відвідування спортивних секцій. Якщо ваша дитина давно хотіла навчитися кататися на роликах або скейті — запишіть її. Так дитина буде зайнята й на всякі дурниці часу вже не залишиться.

Більше на тему: Чарівний Львів: куди піти, щоб зануритися в атмосферу міста

Ви обожнюєте подорожувати, але на вікенд в Європу виїхати не виходить, не впадайте у відчай! У нашій країні теж можна багато чого подивитися! Нині туристичні фірми пропонують досить широкий вибір турів вихідного дня за цілком прийнятними цінами. А якщо й на це часу немає, то тоді можна досліджувати незнайомі місця в рідному місті. Впевнені, такі знайдуться!

Так-так! Чому ні? Літо — чудова можливість заробити грошей і купити собі ту річ, про яку давно мріяв. У великому місті, та й маленькому теж, є величезна кількість місць, де може працювати дитина віком від 14 років. Можна влаштуватися в МакДональдс, в кур’єрську службу, стати промоутером… Навіть кота сусідів годувати можна або собак вигулювати. Головне бажання!

Протягом цілого року ви з дитиною ходили однією й тією ж дорогою? Як щодо урізноманітнення дозвілля? Вигадайте новий маршрут, скажімо, до школи або магазина? Знайдіть час і складіть разом із дитиною свій власний квест. Щоб зробити завдання дійсно цікавими, варто більше дізнатися про знайомі місця: хто із відомих людей там жив, що було раніше на місці старої булочної і коли встановили он той фонтан у парку. А після першого квесту запропонуйте дитині самій спробувати скласти подібний маршрут.

Більше на тему: Куди піти з дітьми в Києві

Волонтерство — це відмінна ідея для цікавого дозвілля дітей. Волонтери потрібні завжди і скрізь: у благодійному магазині, притулку для тварин, зоопарку. Так дитина не тільки буде зайнята цікавою справою, але й зробить багато корисного та стане набагато добрішою і терпимішою.

Звичайно, пікніки щодня влаштовувати не вийде. Зате у вихідні дні — легко. Для цього потрібно обов’язково взяти із собою ковдру, трохи їжі — і вперед. А щоб не нудьгувати в парку або лісі — прихопіть велосипеди або набір для гри у пінг-понг.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.