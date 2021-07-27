Літні салати з кавуном: рецепти від учасника «МастерШеф»
27.07.2021
У літню пору так хочеться з’їсти просто легкого салату. Але звичайні вже набридли, тож давайте трохи поекспериментуємо! Учасник «МастерШеф. Професіонали» Артем Кінаш поділився своєю добіркою літніх салатів з кавуном. Детальніше – в матеріалі.
Літній салат з кавуна і огірка
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Інгредієнти:
- кавун – 250 г (охолоджений)
- огірок – 1 шт. (англійський)
- рослинна олія – 2 ч. л.
- сік лимона – 1 ч. л.
- сіль і перець – за смаком
- м’ята – 1 гілочка
Приготування:
- Нарізати кавун кубиками.
- Англійський огірок необхідно очистити і нарізати маленькими шматочками.
- Перемішайте все з олією. Потім додайте лимонний сік і посоліть за смаком.
- Наприкінці додайте маленьку родзинку – дрібно порізану м’яту.
Літній салат з кавуна із сиром фета
Інгредієнти:
- кавун – 1 шт.
- сир фета – 200 г
- базилік – 3 гілочки
- оливкова олія – 3 ст. л.
- оцет (винний) – 3 ст. л.
- цибулина – 1 шт.
Приготування:
- Поріжте кавун трикутниками.
- Фету поріжте на тонкі смужки.
- Додайте сир на блюді поверх кавунових трикутників.
- Посипте все дрібними кільцями цибулі (бажано віддати перевагу червоній цибулі).
- Потім збийте виделкою масло, оцет і збризніть салат. Прикрасьте страву листям базиліка.
Літній салат із кавуна з ананасом
Інгредієнти:
- ананас і кавун – по 500 г
- цибуля-шалот – 1 шт.
- сік лайма – 2 ст. л.
- цедра лайма – 2 ч. л.
- рослинна олія
- сіль
- кінза – 100 г
Приготування:
- Перед тим, як почати готувати салат, радимо охолодити в холодильнику кавун і ананас.
- Потім наріжте їх кубиками. Додайте кінзу і цибулю, які попередньо потрібно дрібно нашаткувати.
- Змішайте все і додайте інші інгредієнти – олію, сік лайма, цедру, сіль.
Літній салат з кавуна та креветок
Інгредієнти:
- сік лайма – 3 ст. л.
- креветки – 11 шт.
- м’ята – пучок
- перець чилі – 1 шт.
- кавун – 350 г
- оливкова олія – 2 ст. л.
- цибуля-шалот
- сіль і перець
Приготування:
- Креветки перед приготуванням вимочіть у соку лайма. Нехай настояться п’ять хвилин. Потім їх необхідно посмажити.
- Наріжте кавун кубиками і дрібно перець із цибулею. Змішайте все з креветками.
- Зверху для того, щоб страва стала ідеальною, прикрасьте її петрушкою.
Літній салат з кавуна та авокадо
Більше на тему: Салати: топ-10 рецептів на літо
Інгредієнти:
- нут – 150 г
- огірок – 1 шт.
- авокадо – 1 шт.
- зелень (бажано петрушка)
- сік лимонний – 1 ст л.
- салат (зелений) – качан
- кавун – 450 г
- оливкова олія – 2 ст. л.
Приготування:
- Перед тим, як почати готувати, почистіть авокадо.
- Поріжте його дрібними дольками.
- Кавун краще нарізати трикутниками. Зверху покладіть дольки авокадо.
- Збризніть салат соком. Потім необхідно висипати нут.
- Покрийте страву листям салату і полийте оливковою олією. Для прикрашання додайте петрушку.
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