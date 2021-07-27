Летние салаты с арбузом: рецепты от участника «МастерШеф»
27.07.2021
В летнюю пору так хочется съесть просто легкого салатика. Но обыденные уже надоели, так что давайте немного поэкспериментируем! Участник «МастерШеф. Профессионалы» Артем Кинаш поделился своей подборкой летних салатов с арбузом. Подробнее – в материале.
Летний салат из арбуза и огурца
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Ингредиенты:
- арбуз – 250 г (охлажденный)
- огурец – 1 шт. (английский)
- растительное масло – 2 ч. л.
- сок лимона – 1 ч. л.
- соль и перец – по вкусу
- мята – 1 веточка
Приготовление:
- Нарезать арбуз кубиками.
- Английский огурец необходимо очистить и нарезать маленькими дольками.
- Перемешайте все с маслом. Затем добавьте лимонный сок и посолите по вкусу.
- И только в самый последний момент добавьте маленькую изюминку – мелко порезанную мяту.
Летний салат из арбуза с сыром фета
Ингредиенты:
- арбуз – 1 шт.
- сыр фета – 200 г
- базилик – 3 веточки
- оливковое масло – 3 ст. л.
- уксус (винный) – 3 ст. л.
- луковица – 1 шт.
Приготовление:
- Порежьте арбуз треугольниками.
- Фету порежьте на тонкие полоски.
- Разместите сыр на блюде поверх арбузных треугольников.
- Посыпьте все мелкими кольцами лука сверху (желательно отдать предпочтение красному луку).
- Затем взбейте вилкой масло, уксус и сбрызните салат. Сверху украсьте блюдо листьями базилика.
Летний салат из арбуза с ананасом
Ингредиенты:
- ананас и арбуз – по 500 г
- лук-шалот – 1 шт.
- сок лайма – 2 ст. л.
- цедра лайма – 2 ч. л.
- растительное масло
- соль
- кинза – 100 г
Приготовление:
- Перед тем, как начать готовить салат, советуем охладить в холодильнике арбуз и ананас.
- Затем нарежьте их кубиками. Добавьте кинзу и лук, которые предварительно нужно мелко пошинковать.
- Смешайте все и добавьте остальные ингредиенты – масло, сок лайма, цедру, соль.
Летний салат из арбуза и креветок
Ингредиенты:
- сок лайма – 3 ст. л.
- креветки – 11 шт.
- мята – пучок
- перец чили – 1 шт.
- арбуз – 350 г
- оливковое масло 2 ст. л.
- лук-шалот
- соль и перец
Приготовление:
- Креветки перед готовкой вымочите в соке лайма. Пусть настоятся пять минут. Затем их необходимо пожарить.
- Нарежьте кубиками арбуз, и мелко перец и лук. Смешайте все с креветками.
- Сверху для того, чтобы блюдо стало идеальным, украсьте его петрушкой.
Летний салат из арбуза и авокадо
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Ингредиенты:
- нут – 150 г
- огурец – 1 шт.
- авокадо – 1 шт.
- зелень (желательно петрушка)
- сок лимонный – 1 ст л.
- салат (зеленый) – кочан
- арбуз – 450 г
- оливковое масло – 2 ст. л.
Приготовление:
- Перед готовкой очистите авокадо.
- Порежьте его мелкими дольками.
- Арбуз нарежьте треугольниками и положите сверху дольки авокадо.
- Сбрызните салат соком. Затем необходимо высыпать нут.
- Покройте блюдо листьями салата и полейте оливковым маслом. Для украшения сверху нужно посыпать петрушкой.
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