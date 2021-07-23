Сварки між братами і сестрами – справа звичайна. Але іноді між рідними людьми може виникнути не просто неприязнь, а справжня ненависть. Саме така ситуація сталася з однією з героїнь психологічного реаліті «Супермама». Безглютеновая мама Ірина виховує синів. Однак між хлопчиками існує проблема: середній і молодший сини ненавидять один одного. Вони постійно сваряться і обзиваються. Як уникнути ревнощів між дітьми і налагодити дружні відносини? Про це розповів експерт з питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.

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У гостях в Ірини учасниці проєкту стали свідками дуже неприємної сварки. Її середній син сказав, що ненавидить свого молодшого брата Микиту, бо вважає, що мама любить його більше. І правда, сама Іра зізналася, що молодшому дозволяє більше, адже йому лише 5 років. Вона часто просить Максима дати своєму братові те, що він хоче. Така ситуація дуже засмучує середнього сина, він вважає, що це несправедливо. Саме тому часто влаштовує істерики.

«Більше уваги дітям потрібно приділяти до трьох років. Поки у них є пряма фізична залежність. Потім має початися природний процес сепарації дітей від батьків. А коли дитина в старшому віці починає маніпулювати мамою, потрібно, навпаки, дистанціюватися. Це навчить дитину правильно поводитися і розуміти межі допустимої поведінки, а не відчувати себе центром всесвіту, якому можна все», — прокоментував ситуацію Дмитро Карпачов.

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Ведучий проєкту зазначив, що в середнього сина з’явилися ревнощі до молодшого. Свої переживання він намагається висловити через емоційні істерики. Експерт із питань дитячої вікової психології порадив Ірині не ігнорувати істерики, а допомогти синові їх уникнути. Він вказав безглютеновій мамі на її помилки, на те, що на самому початку вона не вирішила перший конфлікт між братами, а проігнорувала його, тим самим дозволивши молодшому маніпулювати всіма в сім’ї. Дмитро Карпачов зазначив, що не можна молодшим дітям дозволяти все тільки тому, що вони молодші. Правила для всіх мають бути рівні. Тільки в такому випадку між братами не виникатимуть сварки і ненависть.

Також Дмитро Карпачов порадив Ірині спершу самій налагодити теплі стосунки із середнім сином. Він попередив, що це буде непросто, адже Максим сприймає свою маму як ворога. І тільки після цього Ірина повинна намагатися раз і назавжди помирити братів.

Більше порад щодо виховання дітей — дивіться у психологічному реаліті «Супермама».

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