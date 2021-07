Коли діти повинні сепаруватися від батьків, і наскільки сильним може бути цей зв’язок? Героїня 32 випуску 1 сезону психологічного реаліті «Супермама» — мама-держслужбовиця Олеся — у свої 37 років живе з мамою і повністю залежить від її думки. Та чи потрібно в дорослому віці жити з батьками? Про це розповів експерт з питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.

Активна мама Олеся, незважаючи на всі свої нагороди і кубки, у 37 років живе з мамою. Учасницям здалося, що це неправильно, адже Олеся вже давно доросла, та все одно залежить від думки мами. До того ж після однієї з розмов конкурентки припустили, що на розлучення з колишнім чоловіком вплинуло те, що Олесина мама не давала молодій сім’ї жити самостійно.

Експерт спробував донести до Олесі, що вона надто залежить від думки своєї мами. Він порадив їй сепаруватися і навчитися жити самостійно. Можливо, тоді їй вдасться швидше налагодити своє особисте життя.

Однак Олеся в цьому проблеми не побачила і вважає, що проживання з мамою ніяк не впливає на її самореалізацію та особисте життя.

