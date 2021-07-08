Картопляні чипси: рецепт від Юрія Негрича
08.07.2021
Один із найпопулярніших продуктів, перегляд фільму без якого стане нудним, – картопляні чипси. Як зробити картопляні чипси вдома, знає учасник «МастерШеф. Професіонали» Юрій Негрич. Детальний рецепт читайте в матеріалі.
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Перш ніж приступити до готування, врахуйте кілька моментів:
- товщина пластинок має бути мінімальною – 2–4 мм;
- скибочки мають бути рівномірними;
- олію додавайте у помірній кількості.
Інгредієнти:
- кілька великих картоплин
- олія соняшникова
- сіль
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Приготування:
- Почистіть картоплю і наріжте тонкими кружальцями. Потім викладіть їх на тарілку.
- У глибоку сковороду або каструлю налийте олію шаром 2–3 см і доведіть до кипіння.
- У киплячу олію закладайте картоплю по одному шматочку, щоб вони не стикалися.
- Підрум’янюватися чипси будуть дуже швидко, і потрібно відразу вийняти готові. Ви зрозумієте, що чипси готові, по загнутих краях.
- Викладіть на тарілку, застелену паперовим рушником, щоб увібралися залишки олії.
- Посоліть за смаком, поки гарячі.
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