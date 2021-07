Кожному з нас хочеться, щоб будь-які хвороби обійшли сім’ю стороною. Але як бути, якщо ви таки стали заручником застуди або грипу? Яку температуру потрібно збивати у дорослого та дитини, а яка відмітка на градуснику вважається нормою при застуді та грипі? Про це детально розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

Боротьба з підвищеною температурою – процес індивідуальний: для когось відмітка в 37 градусів є страшним симптомом, інші ж не поспішають знижувати температуру і при 38 – 39 градусах, як же правильно та на що варто обов’язково звернути увагу, приймаючи рішення?

Для початку варто розібратися, чим саме ви хворієте, проконсультувавшись з лікарем. Якщо застуда легко пройде за кілька днів, не подавши й сліду про своє існування, то грип може не тільки погіршити ваше самопочуття на тривалий час, а й мати серйозні ускладнення. Від специфіки захворювання залежатимуть і методи лікування. Тривожними симптомами для вас можуть стати різке підвищення температури (вище 38,5 градусів), ломота, нудота, судоми, відсутність поліпшення стану за кілька днів, висипання.

Розібратися варто і щодо питання зниження температури тіла. Побачивши на градуснику позначку понад 37 – 37,5, багато хто почне її негайно збивати, що, в більшості випадків, є помилкою. Як тільки вірус проникає до нашого організму, імунна система намагається впоратися з ним власними силами, виробляючи специфічні антитіла. Штучно знижуючи температуру (жарознижувальними таблетками, питвом та іншим), ви знижуєте і захисні функції організму, адже підвищення температури вбиває причину її виникнення.

Багато дорослих, збивши температуру, відправляється на роботу, що є ще більшою помилкою, адже самостійно організм перестає боротися з інфекцією, а вона не перестає розмножуватися, тим самим заражаючи ваших колег. Звісно, таке перенесення захворювання «на ногах» може викликати масу додаткових ускладнень.

Якщо ваша температура не досягла межі 38 – 38,5 градусів, з прийомом жарознижуючих препаратів ви можете почекати. У такому випадку, вам (дитині) варто обов’язково залишитися вдома, приймати тепле пиття (це сприяє виведенню токсинів з організму та поліпшенню терморегуляції), підтримувати оптимальну температуру кімнати (близько 22 градусів), не варто додатково укутуватися або обігрівати приміщення, щодня (краще кілька разів на день) робити вологе прибирання, а також пильно стежити за зміною стану здоров’я.

Для пиття краще використовувати натуральні інгредієнти (смородину, малину, цитрусові, ромашку, мед та інші). Обов’язково пам’ятайте, що напій має бути теплим (не гарячим), а також не варто занадто його підсолоджувати.

Враховуйте індивідуальні характеристики організму. Далеко не в будь-якому випадку температуру до 38 – 38, 5 варто терпіти. Якщо ви хворієте не застудою – підвищена температура може стати тривожним симптомом, також знижувати градус тіла раніше потрібно в тому випадку, якщо для вас або дитини характерні судоми, хвороби серця або нирок (підвищена температура викличе додаткове навантаження на органи), вагітним жінкам до питання варто поставитися уважніше, обов’язково повідомивши лікаря. Якщо у вас є які-небудь хронічні захворювання, попередньо обговоріть з фахівцем, що потрібно робити в разі підвищення температури при застуді або грипі саме у вашому випадку. Слідкуйте за потовиділенням: якщо ви (дитина) потієте – значить, організм справляється з захворюванням, якщо ж температура вища за 38 градусів, але шкіра зовсім суха – варто збити температуру, обов’язково викликавши лікаря.

Будьте здорові!

