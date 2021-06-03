Хто з представниць прекрасної статі не мріяв одягнути весільну сукню, відчути себе принцесою та вийти заміж за свого принца? Думаю, що така фантазія є у багатьох. Але як же вийти заміж вдало та не чекати свого судженого десятиліттями? Дуже просто! Учасниця містичного проєкту «Битви екстрасенсів», експерт проєкту «Слідство ведуть екстрасенси», емпат Лариса Гуцану розповіла про сильне замовляння на заміжжя.

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«Моя бабуся навчила мене змови на вдале заміжжя. Щоб чоловік був хорошим, не пив і не курив, то потрібно його вибрати правильно», – говорить ясновидиця.

Замовляння на швидке та вдале заміжжя

Необхідно дістати туфлі з нареченої, яка тільки вийшла заміж, але на один розмір менше. Надіти ліву на праву, а праву на ліву в повню й крутиться перед місяцем за годинниковою стрілкою зі словами: «Повний місяць, як повна чаша. Як бачиш наречена я. Туфлі тиснуть, весілля чекають, щоб суджений прийшов і в дім свій завів».

Повторити ці слова три рази на кожне коло. Потім їх зняти і зберігати до свого весілля. А воно незабаром настане. Потім туфлі потрібно передати іншій подрузі, яка не заміжня разом з змовою. Не тільки вам бути заміжньою та щасливою!

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