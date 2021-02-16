Ми звикли перестраховуватися від невдач. Тому завжди прислухаємося до своєї інтуїції, дотримуємось традицій і часом шукаємо інформацію в мережі. Важливі й нові справи варто починати у найбільш відповідний момент. Дізнатися про таке можна в місячному календарі на лютий 2021 року. Читайте в матеріалі, які дні будуть вдалими і сприятливими для будь-яких починань.

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Лютий буде доволі багатим місяцем на щасливі й успішні дні. Майже кожен буде сповнений неймовірною щасливою ​​енергією. Нею ви можете скористатися, починаючи важливі справи. Ба більше, можете бути впевнені, що все складеться якнайкраще.

Вдалі дні в лютому 2021 року

1–6, 8–12, 16–18, 20, 21, 24, 25 і 28 число.

Несприятливі дні в лютому 2021 року

7, 13–15, 19, 22, 23, 26 і 27 число.

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