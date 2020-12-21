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Графік магнітних бур на січень 2021: як справлятися з поганим самопочуттям

21.12.2020

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я. Графік магнітних бур на січень 2021 року від екстрасенсів СТБ підкаже, у який період може погіршитися самопочуття і чи можна цього уникнути. Читайте в матеріалі, коли відбудуться магнітні бурі в січні 2021 року.

1 січня 2021 року розпочнеться перша магнітна буря. Вона буде досить сильною. Синоптики рекомендують у ці дні не планувати важливих зустрічей та інших заходів, не перевантажувати організм виснажливими тренуваннями і не нервувати.

9 січня 2021 року – закінчення першої магнітної бурі.

12 січня 2021 року – початок другої хвилі магнітної бурі середньої потужності. Варто з обережністю поставитися до психологічних проблем, не реагувати на перепади настрою.

18 січня 2021 року – закінчення другої, середньої магнітної бурі.

24 січня 2021 року – третя, сильна магнітна буря. Синоптики радять більше відволікатися, відпочивати, намагатися заспокоювати своє психічне здоров’я музикою і тривалим сном.

31 січня 2021 року – закінчення третьої, останньої в січні магнітної бурі.

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