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График магнитных бурь на январь 2021: как справляться с плохим самочувствием

18.01.2021

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье. График магнитных бурь на январь 2021 года от экстрасенсов СТБ подскажет, в какой период может ухудшиться самочувствие и можно ли этого избежать. Читайте в материале, когда произойдут магнитные бури в январе 2021 года.

1 января 2021 года начнется первая магнитная буря. Она будет довольно сильной. Синоптики рекомендуют в эти дни не планировать важных встреч и прочих мероприятий, не перегружать организм изнурительными тренировками и не нервничать.

9 января 2021 года – окончание первой магнитной бури.

12 января 2021 года – начало второй волны магнитной бури средней мощности. Следует отнестись с осторожностью к психологическим проблемам, не реагировать на перепады настроения.

18 января 2021 года – окончание второй магнитной бури. 

24 января 2021 года – третья, сильная магнитная буря. Синоптики рекомендуют больше отвлекаться, отдыхать, стараться успокаивать свое психическое здоровье музыкой и длительным сном.

31 января 2021 года – окончание третьей, последней в январе магнитной бури.

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