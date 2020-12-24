Гороскоп на январь 2021 года расскажет, чего ждать каждому из знаков зодиака. У кого возможны кардинальные перемены в жизни в лучшую сторону, а кто должен подогнать все хвосты, чтобы избежать неприятностей? Что приготовили звезды каждому знаку зодиака в первом месяце года? Читайте гороскоп на январь 2021 года и найдите ответы на все вопросы.

Овен

Январь обещает быть сложным месяцем: с одной стороны, Быку нравится упорство Овнов, а с другой, трудности и препятствия будут ждать вас буквально на каждом шагу. Вам придется растратить серьезный запас жизненной энергии и сил, посвящая достижению задуманного все свободное время. В вопросах любви и семьи Овнам скорее будет везти, однако возможны проявления негативных эмоций со стороны домашних, которым катастрофически не хватает вашего внимания в этом насыщенном месяце.

Телец

Представители знака Телец неожиданно для самих себя могут решиться на полную смену имиджа. Необычная стрижка, новый гардероб или нестандартное хобби? Да всё что угодно, лишь бы вам было комфортно и весело! Январь принесет множество перспективных встреч и откроет новые горизонты. Вполне возможны длительные командировки за границу, так что будьте готовы и держите собранным резервный чемоданчик. Для свободных Тельцов поездка на горнолыжный курорт может ознаменоваться романтичным знакомством.

Близнецы

Месяц не обещает быть легким, но астрологи советуют Близнецам не расстраиваться ― вы с легкостью преодолеете все преграды на жизненном пути, стоит лишь сконцентрировать внимание и не хвататься за все сразу. В противном случае у вас возникнет непреодолимое желание бросить дела, что обязательно отразится на финансовой сфере. Немного стараний ― и уже к концу зимы вы сможете позволить себе дорогой отпуск в шикарном отеле. Кстати, даже семейным Близнецам экстрасенсы рекомендуют хоть немного бывать наедине с собой. Отправьтесь на пару дней на отдых без семьи, чтобы в очередной раз понять, насколько вам дороги домашние.

Рак

Январь испытает Рака на прочность, подбрасывая одну проблему за другой, однако флегматичные представители данного знака сумеют не принимать это близко к сердцу. Тем более что к середине января проблемы рассосутся самым волшебным образом, а жизнь пойдет по накатанному сценарию. Уже с начала года Бык подбросит вам шансы на улучшение материального положения, но это не должно окончиться многочисленными спонтанными покупками. Отнесетесь к поступлениям с умом ― сможете к концу года совершить действительно значимое приобретение.

В личной жизни стоит остерегаться злых языков, которые так и норовят нашептать какую-то гадость о вашей второй половинке.

Лев

Начало года принесет Львам спокойную и размеренную жизнь. С одной стороны, представители данного знака не привыкли к такому затишью, однако не стоит придумывать себе лишние дела ― жизненные силы еще потребуются вам в середине года. В карьере ожидается штиль. Конечно, это означает отсутствие взлетов, но и падений вам удастся избежать. Особенно осторожными стоит быть Львам, занятым в области предпринимательства, ― не начинайте новых проектов с малознакомыми людьми, чтобы не потерять накопления прошлых лет.

Дева

Начало года принесет в жизнь Дев очень много событий и связанных с ними эмоций, так что готовьтесь переживать всю гамму отпущенных человеку чувств. Это может привести вас в состояние истощенности и нервозности, так что ни в коем случае не отказывайтесь от привычной для вас рациональности в ведении дел. В целом, январь сулит перемены к лучшему, стоит лишь заставить себя войти в рабочую колею. Это будет непросто ― с начала года вас постоянно будут приглашать на вечеринки и посиделки.

Весы

Бык обещает Весам необычное для них состояние уравновешенности. Они почувствуют себя в гармонии с окружающим миром и даже могут увлечься новым видом творчества, освоив искусство пейзажного рисования или фотографии. Январь ― время перспективных шансов. Стоит хватать удачу за хвост, ведь после такого мешка подарков тотем года может подкинуть Весам неприятности. На работе все будет складываться в лучшем виде ― проявите силу воли и решительность нрава, чтобы занять новое кресло.

Скорпион

Один из самых удачных периодов наступает для Скорпионов, которые будут побеждать конкурентов во всех сферах жизни: от работы до романтичных взаимоотношений. Обаятельные представители данного знака будут поражать шармом, искрометным юмором и недюжинным умом, так что даже на дружеской вечеринке смогут завязать пару полезных для карьеры знакомств. Кстати, месяц весьма удачен для смены рода деятельности ― Скорпион сможет быстро влиться в новый коллектив и начать свой бизнес.

Стрелец

Представители данного знака могут рассчитывать на спокойный месяц и стабильную жизнь. Это наверняка порадует Стрельцов ― к любой поставленной задаче они подойдут с ясными мыслями, так что план действий сложится сам собой. Однако не стоит забывать о проблемах, которые тянутся еще с прошлого года ― Бык даст шанс разрубить все накопленные «гордиевы узлы» раз и навсегда. В финансовой сфере месяц обещает быть удачным, а ваш кошелек ожидают крупные поступления.

Козерог

Представители данного знака почувствуют неуемную тягу к путешествиям: дальние страны и смена обстановки в этом случае будут лучшим выходом. А тем, кто не может оставить родную землю, стоит подыскать новое хобби или увлечение. Главное ― ощутить прилив свежих эмоций, чтобы не погрузиться в апатичное бездействие и депрессию. В январе Козерогов ждет очередное переосмысление ценностей, которое может закончиться новой работой, собственным бизнесом, свадьбой и рождением детей.

Водолей

Бык не обещает Водолеям простого начала года ― вам придется постоянно выбирать между карьерой и личной жизнью. Звезды говорят, что большинство из проблем не будут стоить выеденного яйца. Как обычно, вы сами накручиваете себя до стрессового состояния. Данный период не располагает к кардинальной смене жизни, так что плывите по течению и постарайтесь пережить январь с минимальными потерями. Полезно будет пойти на профессиональные курсы или начать изучать дополнительный язык, чтобы при появлении шансов на продвижение быть во всеоружии.

Рыбы

У Рыб в январе обострится чувство прекрасного: творческие порывы захлестнут вас с головой, поэтому месяц обещает быть более чем насыщенным. Кстати, это отличная возможность вывести хобби на уровень профессиональной деятельности с достойным вознаграждением за труды. Главное ― не бросить начатое на полпути, как часто случается у представителей данного знака. Экстрасенсы не рекомендуют принимать поспешных решений в сфере личной жизни ― желание поменять партнера может обернуться против вас.

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