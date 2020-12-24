Гороскоп на січень 2021 року розповість, чого чекати кожному із знаків зодіаку. У кого можливі кардинальні зміни в житті на краще, а хто повинен підігнати всі хвости, щоб уникнути неприємностей? Що приготували зірки кожному знаку зодіаку в першому місяці року? Читайте гороскоп на січень 2021 року і знайдіть відповіді на всі запитання.

Овен

Січень обіцяє бути складним місяцем: з одного боку, Бикові подобається завзятість Овнів, а з іншого ― труднощі і перешкоди чигатимуть на вас буквально на кожному кроці. Вам доведеться витратити серйозний запас життєвої енергії та сил, присвячуючи досягненню задуманого весь вільний час. У питаннях кохання та сім’ї Овнам радше щаститиме, проте можливі прояви негативних емоцій з боку домашніх, яким катастрофічно не вистачає вашої уваги в цьому насиченому місяці.

Телець

Представники знака Телець несподівано для самих себе можуть наважитися на цілковиту зміну іміджу. Незвичайна стрижка, новий гардероб або нестандартне хобі? Та все що завгодно, лише б вам було комфортно і весело! Січень принесе багато перспективних зустрічей і відкриє нові горизонти. Цілком можливі тривалі відрядження за кордон, так що будьте готові і тримайте зібраною резервну валізу. Для вільних Тельців поїздка на гірськолижний курорт може ознаменуватися романтичним знайомством.

Близнюки

Місяць не обіцяє бути легким, але астрологи радять Близнюкам не засмучуватися: ви легко подолаєте всі перепони на життєвому шляху, варто лише сконцентрувати увагу і не хапатися за все відразу. В іншому разі у вас виникне непереборне бажання кинути справи, що неодмінно позначиться на фінансовій сфері. Трохи старань ― і вже до кінця зими ви зможете дозволити собі дорогу відпустку в шикарному готелі. До речі, навіть сімейним Близнюкам екстрасенси рекомендують хоч трохи бувати наодинці з собою. Поїдьте на кілька днів на відпочинок без сім’ї, щоб укотре зрозуміти, наскільки вам дорогі домашні.

Рак

Січень випробує Рака на міцність, підкидаючи одну проблему за іншою, однак флегматичні представники цього знака зможуть не брати це близько до серця. Тим більше що до середини січня проблеми розсмокчуться чарівним чином, а життя піде по випробуваному сценарію. Уже з початку року Бик підкине вам шанси на поліпшення матеріального становища, але це не має закінчитися численними спонтанними покупками. Поставтеся до надходжень з розумом ― тоді зможете до кінця року здійснити справді значуще придбання. В особистому житті варто остерігатися злих язиків, які так і стараються нашептати якусь гидоту про вашу другу половинку.

Лев

Початок року принесе Левам спокійне і розмірене життя. З одного боку, представники цього знака не звикли до такого затишшя, проте не варто вигадувати собі зайві справи ― життєві сили ще знадобляться вам у середині року. У кар’єрі очікується штиль. Звичайно, це означає відсутність злетів, зате і падінь вам вдасться уникнути. Особливо обережними варто бути Левам, зайнятим у галузі підприємництва ― не починайте нових проєктів з малознайомими людьми, щоб не втратити накопичення минулих років.

Діва

Початок року принесе в життя Дів дуже багато подій і пов’язаних із ними емоцій, так що готуйтеся переживати всю гаму відпущених людині почуттів. Це може привести вас у стан виснаженості і нервозності, так що в жодному разі не відмовляйтеся від звичної для вас раціональності у веденні справ. Загалом січень обіцяє зміни на краще, варто лише змусити себе увійти в робочу колію. Це буде непросто ― з початку року вас постійно будуть запрошувати на вечірки і посиденьки.

Терези

Бик обіцяє Терезам незвичний для них стан урівноваженості. Вони відчують себе в гармонії з навколишнім світом і навіть можуть захопитися новим видом творчості, освоївши мистецтво пейзажного малювання або фотографії. Січень ― час перспективних шансів. Варто хапати удачу за хвіст, адже після такого мішка подарунків тотем року може підкинути Терезам неприємності. На роботі все складатиметься щонайкраще ― проявіть силу волі і рішучість характеру, щоб зайняти нове крісло.

Скорпіон

Один з найбільш вдалих періодів настає для Скорпіонів, які будуть перемагати конкурентів у всіх сферах життя: від роботи до романтичних взаємин. Чарівні представники цього знака вражатимуть шармом, іскрометним гумором і незвичайним розумом, так що навіть на дружній вечірці зможуть зав’язати кілька корисних для кар’єри знайомств. До речі, місяць дуже вдалий для зміни роду діяльності ― Скорпіон зможе швидко влитися в новий колектив і почати свій бізнес.

Стрілець

Представники цього знака можуть розраховувати на спокійний місяць і стабільне життя. Це напевно порадує Стрільців ― до будь-якого поставленого завдання вони підійдуть з ясними думками, так що план дій складеться сам собою. Однак не варто забувати про проблеми, які тягнуться ще з минулого року, ― Бик дасть шанс розрубати всі накопичені «вузли» раз і назавжди. У фінансовій сфері місяць обіцяє бути вдалим, а ваш гаманець очікують великі надходження.

Козеріг

Представники цього знака відчують невгамовну тягу до подорожей: далекі країни і зміна обстановки в цьому випадку будуть найкращим виходом. А тим, хто не може залишити рідну землю, варто знайти нове хобі або захоплення. Головне ― відчути прилив свіжих емоцій, щоб не поринути в апатичну бездіяльність і депресію. У січні на Козерогів чекає чергове переосмислення цінностей, яке може закінчитися новою роботою, власним бізнесом, весіллям і народженням дітей.

Водолій

Бик не обіцяє Водоліям простого початку року ― вам доведеться постійно вибирати між кар’єрою і особистим життям. Зірки кажуть, що більшість проблем не варті виїденого яйця. Як завжди, ви самі накручуєте себе до стресового стану. Цей період не сприяє кардинальній зміні життя, так що пливіть за течією і постарайтеся пережити це з мінімальними втратами. Корисно буде піти на професійні курси або почати вивчати додаткову мову, щоб при появі шансів на просування бути у всеозброєнні.

Риби

У Риб у січні загостриться почуття прекрасного: творчі пориви захлеснуть вас з головою, тому місяць обіцяє бути більш ніж насиченим. До речі, це відмінна можливість вивести хобі на рівень професійної діяльності з гідною винагородою за працю. Головне ― не кинути почате на півдорозі, як часто трапляється у представників цього знака. Екстрасенси не рекомендують ухвалювати поспішних рішень у сфері особистого життя ― бажання змінити партнера може обернутися проти вас.

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