Ось уже десятий сезон поспіль найвідоміша кулінарна телепередача країни радує своїх глядачів. Цікаво, що після проєкту життя кожного з учасників складається по-різному. Та переможці отримують все: приз 500 000 гривень і навчання у Франції в одній з найкращих у світі кулінарних шкіл ― Le Cordon Bleu. Саме «МастерШеф» зробив зі звичайних аматорів справжніх шеф-кухарів. Що ж з ними стало після шоу і чим вони займаються тепер? Читайте просто зараз!

Світлана Шептуха ― 1 сезон

1 сезон шоу стартував у 2001 році і зробив зі Світлани Шептухи справжню зірку кулінарного світу! Звичайна дівчина, за фахом бухгалтерка, з кожним разом вражала глядачів і склад журі кулінарними талантами і неординарними здібностями, схоплюючи все на льоту. Після перемоги на «МастерШеф» вона пройшла тримісячне навчання в Парижі, в одній з найкращих кулінарних шкіл Європи. Відтак переїхала назад в Україну, де закінчила університет за фахом інженер-технолог ресторанного виробництва. Тепер же готується відкрити свою ресторанну справу.

Світлана працювала в кулінарній студії «Su.Chef», була шеф-кухарем у закладах «Fish house», «Don Mare», «Партизан», «Beluga bar». Також з 2016 по 2017 рр. була бренд-шефинею в одному з найкращих рибних ресторанів Києва «Don Mare». Наразі вона ― бренд-шефиня в ресторані «За двома зайцями». Світлана одружена і виховує доньку Алісу.

Єлизавета Глинська ― 2 сезон

Ліза Глинська виграла другий сезон «МастерШеф», який стартував у 2012 році. До проєкту вона здобула спеціальність викладача музики і навчала дітей співу, пізніше освоїла професію візажиста.

Зйомки в проєкті «МастерШеф» відкрили в ній новий талант. Після перемоги Ліза вибрала кондитерський напрямок і отримала кілька привабливих пропозицій від ресторанів стати їхнім шефом, проте всім відповіла відмовою, бо головною мрією було відкриття свого кондитерського виробництва.

Весь приз Ліза вклала в навчання кулінарії. Вона навчалася в Паризькій академії Le Cordon Bleu, а коли повернулася, то проводила майстер-класи по всій країні. Далі було відкриття школи «GL», у якій вона веде курси з випічки кондитерських виробів. Одночасно Ліза була експерткою у проєктах «Все буде добре» і «Все буде смачно».

У 2016 році вона перемогла на Чемпіонаті світу з виготовлення кондитерських виробів Mondial Des Arts Sucres у столиці Франції. Далі видала книги з кондитерської страви «Від простого до складного з Єлизаветою Глинською» і «Простіше простого». Була суддею «МастерШеф. Професіонали» і « МастерШеф»-9. Зараз Ліза Глинська продовжує займатися кулінарією і знімає новий проєкт «Мої відеоуроки». Також планує випуск третьої книги «Корисні десерти».

Ольга Мартиновська ― 3 сезон

Першу освіту ― економічну спеціальність ― Ольга здобула в університеті в Миколаєві. На шоу «МастерШеф» вона приїхала з Франції, де три роки навчалася і накопичувала досвід на виноградних плантаціях. За цей час Оля підтягла мову і почала вчитися у французькому інституті за спеціальністю «Філологія». Але її мрією було закінчити кулінарний коледж Франції. Після перемоги в шоу поїхала на стажування в Le Cordon Bleu, де була першою в рейтингу свого випуску.

У Києві стояла біля витоків відкриття багатьох ресторанів. Кілька років тому її однокурсник з Le Cordon Bleu запропонував їй попрацювати у відомому ресторані в центрі Парижа. Ольга погодилася і в 2017 році стала управителькою і однією з власників ресторану «Les Foodies».

Ольга Мартиновська входить у книгу «MOF 2017 ― найкращі кухарі Франції» як найкраща жінка-іноземка шеф-кухар. Учасниця міжнародної кулінарної виставки SIRHA Lyon 2017 колаборації з Jean Marc Tachet Création. Також Ольга стажувалася в ресторанах Франції: «Le Oiseau Blanc» (Париж) і «Paul Bocuse restaurant Auberge du Collonges».

З 2020 року Ольга Мартиновська ― суддя другого сезону «МастерШеф. Професіонали» і 10 сезону «МастерШеф». Також наразі вона ― бренд-шефиня у «Win Bar». Ольга виховує доньку Віру.

Євген Злобін ― 4 сезон

Євген Злобін ― кулінар з Маріуполя ― виграв четвертий сезон шоу «МастерШеф» у 2014 році. На програму він приїхав для того, щоб підвищити якість життя і поліпшити дохід сім’ї. До участі в проєкті працював і барменом, і збирачем меблів, а від професії кулінара, незважаючи на покликання, відмовився, бо вважав, що багато в цій справі не заробиш.

Після перемоги Євген пройшов навчання в паризькій Le Cordon Bleu. Продовжує займатися кулінарією, проводить майстер-класи для дітей і дорослих, веде особистий YouTube-канал. Зараз Євген працює над запуском закладу «Смак вулиць» у Краматорську.

Євген Клопотенко ― 5 сезон

Євген Клопотенко, який переміг у п’ятому сезоні шоу «МастерШеф» (2015 рік), давно і наполегливо домагався своєї мети. У 2012 році він заснував ресторан ― «Гастромайстерня Confiture», що спеціалізується на джемах і конфітюрі.

А на «МастерШеф» Євген прийшов, щоб отримати нові навички та навчити українців розбиратися в їжі. Він вважає, що можна за невеликі гроші їсти смачно, якісно і поживно. Після перемоги в «МастерШеф»-5 він навчався в школі Le Cordon Bleu, категорія Cuisine. Був кулінарним експертом у проєктах «Все буде добре», «Все буде смачно» і «Енеїда».

Женя став автором кулінарного онлайн-курсу «Мислити як кухар», проєкту зі зміни шкільного харчування Cult Food, проєкту зі зміни кулінарної освіти в Коледжі ресторанного господарства НУХТ.

Євген став бренд-шефом ресторану мексиканської кухні «ROJO OJO», мітерії «Здоровий Глузд», кафе «Паштет». Клопотенко є автором книги «Зваблення їжею. 70 рецептів, які захочеться готувати». Сьогодні він також співвласник і бренд-шеф ресторану «100 років тому вперед».

Асмік Гаспарян ― 6 сезон

Головний приз шостого сезону «МастерШеф» забрала українка вірменського походження Асмік Гаспарян. У свої неповні 33 роки вона здобула освіту фінансиста і працювала майстром з манікюру, але при цьому дуже любила готувати. До проєкту Асмік займалася виведенням і створенням індивідуальних спецій і прянощів у своєму маленькому магазині.

Асмік дуже любить змішувати різні види приправ, щоб створювати унікальний смак. Як і у всіх кавказьких жінок, кулінарні здібності в неї в крові, тому Асмік була впевнена, що переможе. Її закопчені сливи, відбивна з телятини з ткемалі і шикарний десерт нікого не залишили байдужим. Після суперфіналу вона, як і інші переможці, виграла навчання в Le Cordon Bleu і закінчила її з червоним дипломом. Асмік запропонували роботу в європейському ресторані, але вона відразу відмовилася, бо хотіла повернутися додому.

Дівчина провела багато кулінарних курсів по всій країні і отримала статус бренд-шефа. Зовсім недавно вона працювала головним кухарем у ресторані «Мясторія». Зараз Асмік ― засновниця пряного бренду «Asmik» і кондитерської студії «AsMikolAs».

Вадим Бжезинський ― 7 сезон

Переможцем сьомого сезону «МастерШеф» став 30-річний Вадим Бжезинський, родом з Кам’янського. На проєкті він взяв собі псевдонім Пава. Усе життя мріяв бути кулінаром, але не мав часу і фінансової можливості для навчання. Коли з’являвся час, він дивився кулінарні блоги і готував для своєї дівчини.

«МастерШеф» був для нього єдиним шансом. Після перемоги він закінчив навчання в школі Le Cordon Bleu в Парижі. Пізніше Вадим зробив пропозицію своїй дівчині просто в студії «Все буде добре».

Разом з другом, Михайлом Грушецьким, він створив проєкт «Street chef». Наразі Пава є бренд-шефом проєкту «CAT & DOG döner bar». Вадиму дуже подобається злагоджена робота всіх членів команди, коли всі знають своє місце і справу. Він планує в майбутньому відкрити 50 стрит-фуд барів і рушити в Європу.

Іван Міланович ― 8 сезон

Іван ― волонтер, у минулому президент Червоного Хреста, евакуював людей на вулкані. Тривалий час працював онлайн-маркетологом і жив на Балі. Почав займатися волонтерством після вибуху в мінському метро і 5 років допомагав людям у різних країнах (Грузія, Індонезія, Таїланд). Також довго подорожував світом.

На участь у «МастерШеф» його надихнув другий дитячий сезон. Після перемоги в шоу Іван з відзнакою закінчив навчання в школі Le Cordon Bleu. Зараз він ― практикуючий шеф кількох ресторанів Києва і особистий кухар сelebrity, автор навчальної програми «Ресторанні страви з простих продуктів». Іван також створив свою кулінарну онлайн-школу «ImCook», де його су-шефом стала учасниця «МастерШеф. Професіонали»-2 Юлія Кушнір (Жигуліна).

Зараз Іван займається розробкою духовного курсу, спрямованого на медитації і духовні практики. Цікаво, що недавно він подарував кубок переможця «МастерШеф»-8 перехожому. Таким жестом Міланович хотів закликати людей жити тільки сьогоденням, а не минулим, навіть якщо воно пов’язане з перемогами.

Сергій Денисов ― 9 сезон

Сергій родом з Батумі, але вважає Україну своєю батьківщиною. Працював менеджером у ресторані, був приватним підприємцем, але серце завжди тяжіло до кулінарії. «МастерШеф» для Сергія став справжньою авантюрою. Перед ним був важкий вибір: нова прибуткова справа або ж піти на кастинг і втратити все. Сергій завжди мріяв про навчання в кулінарній школі Le Cordon Bleu, тому старанно працював і дивував смачними шедеврами заради перемоги і можливості втілити бажане в реальність.

З першого дня на кухні шоу Сергій Денисов моментально вибив своє місце в лідерах дев’ятого сезону. Його чилі кон карне Ектор Хіменес-Браво визнав найкращим за всі сезони «МастерШеф». Він ніколи не боявся експериментувати зі смаками, знаходити нові незвичні поєднання і ризикувати. Останнє ― його порятунок і водночас найбільша проблема. Кулінар неодноразово порушував правила шоу, допомагаючи конкурентам, за що одягав чорний фартух і боровся за свою мрію ― навчання в Le Cordon Bleu. Гаряча грузинська кров, божевільна впевненість у своїх силах і безсумнівний кулінарний талант принесли Сергію Денисову таку бажану перемогу. Зараз Сергій ― шеф-кухар в одеському ресторані «KADORR Restaurant».

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