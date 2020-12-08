Вот уже десятый сезон подряд самая известная кулинарная телепередача страны радует своих зрителей. Интересно, что после проекта жизнь каждого из участников складывается по-разному. Но победители получают все: приз в 500 000 гривен и обучение во Франции в одной из лучших в мире кулинарных школ — Le Cordon Bleu. Именно «МастерШеф» сделал из обычных аматоров настоящих шеф-поваров. Что же с ними стало после шоу и чем они занимаются теперь? Читайте прямо сейчас!

Светлана Шептуха — 1 сезон

1 сезон шоу стартовал в 2001 году и сделал из Светланы Шептухи настоящую звезду кулинарного мира! Обычная девушка, по специальности бухгалтер, с каждым разом поражала зрителей и состав жюри кулинарными талантами и неординарными способностями, схватывая все на лету. После победы на «МастерШеф» она прошла трехмесячное обучение в Париже, в одной из лучших кулинарных школ Европы. После переехала обратно в Украину, где закончила университет по специальности инженер-технолог ресторанного производства. Теперь же готовится открыть свое ресторанное дело.

Светлана работала в кулинарной студии «Su.Chef», была шеф-поваром в заведениях «Fish house», «Don Mare», «Партизан», «Beluga bar». Также с 2016 по 2017 гг. была бренд-шефом в одном из лучших рыбных ресторанов Киева «Don Mare» в «Ocean Plaza». В настоящее время она — бренд-шеф в ресторане «За двома зайцями».

Светлана замужем и воспитывает дочь Алису.

Елизавета Глинская — 2 сезон

Лиза Глинская выиграла второй сезон «МастерШеф», который стартовал в 2012 году. До проекта она получила специальность преподавателя музыки и обучала детей пению, позже освоила профессию визажиста.

Съемки в проекте «МастерШеф» открыли в ней новый талант. После победы Лиза выбрала кондитерское направление и получила несколько заманчивых предложений от ресторанов стать их шефом, однако всем ответила отказом, ибо главной мечтой было открытие своего производства кондитерских изделий.

Весь приз Лиза вложила в обучение кулинарии. Она обучалась в Парижской академии Le Cordon Bleu, а когда вернулась, то проводила мастер-классы по всей стране. Далее последовало открытие школы «GL», в которой она ведет курсы по выпечке кондитерских изделий. Вместе с тем Лиза была экспертом в проектах «Все буде добре» и «Все буде смачно».

В 2016 году она победила на Чемпионате мира по изготовлению кондитерских изделий Mondial Des Arts Sucres в столице Франции. Далее она издала книги по кондитерским блюдам «От простого к сложному с Елизаветой Глинской» и «Проще простого». Была судьей «МастерШеф. Профессионалы» и «МастерШеф»-9. Сейчас Лиза Глинская продолжает заниматься кулинарией и снимает новый проект «Мои видеоуроки». Также планируется выпуск третьей книги «Полезные десерты».

Ольга Мартыновская — 3 сезон

Первое образование — экономическую специальность — Ольга получила в университете в Николаеве. На шоу «МастерШеф» она приехала из Франции, где три года обучалась и накапливала опыт на виноградных плантациях. За это время Оля подтянула язык и начала учиться во французском институте по специальности «Филология». Но ее мечтой было закончить кулинарный колледж Франции.

После победы в шоу девушка отправилась на стажировку в Le Cordon Bleu, где была первой в рейтинге своего выпуска.

В Киеве стояла у истоков открытия многих ресторанов. Несколько лет назад ее однокурсник по Le Cordon Bleu предложил ей поработать в известном ресторане в центре Парижа. Ольга согласилась и в 2017 году стала управляющей и одной из собственников ресторана «Les Foodies».

Ольга Мартыновская входит в книгу «MOF 2017 – лучшие повара Франции» как лучшая женщина-иностранка шеф-повар. Участница международной кулинарной выставки SIRHA Lyon 2017 в коллаборации с Jean Marc Tachet Création. Также Ольга стажировалась в ресторанах Франции: «Le Oiseau Blanc» (Париж) и «Paul Bocuse restaurant Auberge du Collonges».

С 2020 года Ольга Мартыновская — судья второго сезона «МастерШеф. Профессионалы» и 10 сезона «МастерШеф». Также на данный момент она — бренд-шеф в «Win Bar». Ольга воспитывает дочь Веру.

Евгений Злобин — 4 сезон

Евгений Злобин — кулинар из Мариуполя — выиграл четвертый сезон шоу «МастерШеф» в 2014 году. На программу он приехал для того, чтобы повысить качество жизни и улучшить доход семьи. До участия в проекте Евгений работал и барменом, и сборщиком мебели, а от профессии кулинара, несмотря на призвание, отказался, так как считал, что много в этом деле не заработаешь.

После победы Евгений прошел обучение в парижской школе Le Cordon Bleu. Евгений продолжает заниматься кулинарией, проводит мастер-классы для детей и взрослых, ведет личный YouTube-канал. Сейчас работает над запуском заведения «Вкус улиц» в Краматорске.

Евгений Клопотенко — 5 сезон

Евгений Клопотенко, победивший в пятом сезоне шоу «МастерШеф» (2015 год), давно и упорно добивался своей цели. В 2012 году он основал ресторан — «Гастромастерская Confiture», специализирующийся на джемах и конфитюрах.

А на «МастерШеф» Евгений пришел, чтобы получить новые навыки и научить украинцев разбираться в еде. Он считает, что можно за небольшие деньги есть вкусно, качественно и питательно.

После победы на «МастерШеф»-5 Евгений обучался в школе Le Cordon Bleu, категория Cuisine. Был кулинарным экспертом в проектах «Все буде добре», «Все буде смачно» и «Енеїда».

Женя стал автором кулинарного онлайн-курса «Мыслить как повар», проекта по изменению школьного питания Cult Food, проекта по изменению кулинарного образования в Колледже ресторанного хозяйства НУПТ.

Евгений стал бренд-шефом ресторана мексиканской кухни «ROJO OJO», митерии «Здоровий Глузд», кафе «Паштет».

Клопотенко является автором книги «Зваблення їжею. 70 рецептів, які захочеться готувати». Сегодня он также совладелец и бренд-шеф ресторана «100 років тому вперед».

Асмик Гаспарян — 6 сезон

Главный приз шестого сезона «МастерШеф» забрала украинка армянского происхождения Асмик Гаспарян. В свои неполные 33 года она получила образование финансиста и работала мастером по маникюру, но при этом очень любила готовить. До проекта Асмик занималась выведением и созданием индивидуальных специй и пряностей в своем маленьком магазине.

Асмик очень любит смешивать разные виды приправ, чтобы создавать уникальные вкусы. Как и у всех кавказских женщин, кулинарные способности у нее в крови, поэтому Асмик была уверена, что победит. Ее закопченные сливы, отбивная из телятины с ткемали и шикарный десерт никого не оставили равнодушным.

После суперфинала она, как и другие победители, выиграла обучение в Le Cordon Bleu и окончила ее с красным дипломом. Асмик предложили работу в европейском ресторане, но она сразу отказалась, так как хотела вернуться домой.

Девушка провела множество кулинарных курсов по всей стране и получила статус бренд-шефа. Совсем недавно она работала главным поваром в ресторане «Мястория». Сейчас Асмик ― учредитель пряного бренда «Asmik» и кондитерской студии «AsMikolAs».

Вадим Бжезинский — 7 сезон

Победителем седьмого сезона «МастерШеф» стал 30-летний Вадим Бжезинский, родом из Каменского. На проекте он взял себе псевдоним Пава. Всю жизнь мечтал быть кулинаром, но у него не было времени и финансовой возможности для обучения. Когда появлялось время, он смотрел кулинарные блоги и готовил для своей девушки.

«МастерШеф» был для Вадима единственным шансом. После победы он закончил обучение в школе Le Cordon Bleu в Париже. Позже сделал предложение своей девушке прямо в студии «Все буде добре».

Вместе с другом, Михаилом Грушецким, он создал проект «Street chef». В настоящий момент Пава является бренд-шефом проекта «CAT&DOG döner bar». Ему очень нравится слаженная работа всех членов команды, все знают свое место и дело. Он планирует в будущем открыть 50 стрит-фуд баров и двинуться в Европу.

Иван Миланович — 8 сезон

Иван — волонтер, в прошлом президент Красного Креста, эвакуировал людей на вулкане. Длительное время работал онлайн-маркетологом и жил на Бали. Начал заниматься волонтерством после взрыва в минском метро и 5 лет помогал людям в разных странах (Грузия, Индонезия, Таиланд). Также долго путешествовал по миру.

На участие в «МастерШеф» Ивана вдохновил второй детский сезон. После победы в шоу он с отличием закончил обучение в школе Le Cordon Bleu. Сейчас Миланович — практикующий шеф нескольких ресторанов Киева и личный повар сelebrity, автор обучающей программы «Ресторанные блюда из простых продуктов». Иван также создал свою кулинарную онлайн-школу «ImCook», где его су-шефом стала участница «МастерШеф. Профессионалы»-2 Юлия Кушнир (Жигулина). Сейчас занимается разработкой духовного курса, направленным на медитации и духовные практики. Интересно, что недавно Иван подарил кубок победителя «МастерШеф»-8 прохожему. Таким жестом он хотел призвать людей жить только настоящим, а не прошлым, даже если оно связано с победами.

Сергей Денисов — 9 сезон

Сергей родом из Батуми, но считает Украину своей родиной. Работал менеджером в ресторане, был частным предпринимателем, но сердце всегда тянуло к кулинарии. «МастерШеф» для Сергея стал настоящей авантюрой. Перед ним был тяжелый выбор: новое прибыльное дело или же пойти на кастинг и потерять все. Он всегда мечтал об обучении в кулинарной школе Le Cordon Bleu, поэтому усердно работал и удивлял вкусными шедеврами ради победы и возможности воплотить желаемое в реальность.

С первого дня на кухне шоу Сергей Денисов моментально выбил свое место в лидерах девятого сезона. Его чили кон карне Эктор Хименес-Браво признал лучшим за все сезоны «МастерШеф». Он никогда не боялся экспериментировать со вкусами, находить новые необычные сочетания и рисковать. Последнее — одновременно его спасение и самая большая проблема. Кулинар неоднократно нарушал правила шоу, помогая конкурентам, за что надевал черный фартук и боролся за свою мечту — обучение в Le Cordon Bleu. Жгучая грузинская кровь, сумасшедшая уверенность в своих силах и несомненный кулинарный талант принесли Сергею Денисову столь желанную победу. Сейчас Cергей ― шеф-повар в одесском ресторане «KADORR Restaurant».

Больше по теме: Десерты на Новый год: топ-10 рецептов

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ