Яна Корж: Зараз мені соромно, що я так зробила!

Минулого тижня шоу «МастерШеф»-10 залишила Яна Корж. Справжня українська жінка, яка робила на проєкті все! З першого випуску Яна залюбки допомагала іншим учасникам: рубала дрова, підказувала рецепти, вислуховувала і черпала нове. Але 4 випуск «МастерШеф»-10 зіграв із нею злий жарт. Через дивну тактику капітанка була змушена покинути проєкт. Як склалося життя Яни Корж? І чи планує вона знову брати участь у кулінарному шоу? Читайте просто зараз!

Якою була реакція рідних, коли вперше побачили вас по телевізору?

Хороша! Не кожна людина може потрапити на такий проєкт, тим паче така, як я, з невеличкого села. Тому їхня реакція була мегакрута!

Вас упізнають на вулицях? Що кажуть люди про вашу участь у шоу?

Коли я навіть по справах їду в районний центр, мене впізнають люди. Весь район знає, що я брала участь у 10 сезоні «МастерШеф»! Мене щоразу розпитують незнайомі люди про шоу, їм усе цікаво! Місцеві раді, що я змогла туди потрапити!

Що ви відчували, коли залишали кухню «МастерШеф»?

Чесно кажучи, я ще на проєкті казала, що плакати не буду. Для себе я зробила максимум, хоча це ще не кінець! Я собі дала слово продовжувати кулінарну роботу. Я не змучена, бо для мене подвиг, що я потрапила на такий проєкт! А ще я познайомилася з дуже класними людьми! Я знаю суддів шоу, здійснила свою мрію, і це найголовніше!

Чим ви зараз займаєтеся?

Готую вдома, є деякі пропозиції стосовно роботи в кулінарії. Є пропозиції працювати за професією, тому поки думаю та аналізую своє життя…

Що ви скажете про учасників 10 сезону шоу? З кимось спілкуєтеся?

Звичайно! До мене в село навіть приїжджали деякі учасники «МастерШеф» (усміхається. — Прим. ред.). В принципі, я вважаю, що в нас дуже дружній сезон! Я всіх люблю, поважаю і нічого поганого не можу сказати про учасників проєкту.

За кого зараз уболіваєте на шоу?

За Катю! Я з нею спілкуюся найбільше, вона навіть була в мене в гостях! У нас дуже хороші стосунки, тому тримаю кулачки!

У вас була досить нестандартна тактика в останньому випуску «МастерШеф». Не шкодуєте?

Читаючи коментарі в соцмережах, бачу, що люди пишуть: «Яна така була хороша в перших випусках, а тепер!»… Я ні про що не шкодую! Люди бачать лише картинку, і ніхто не знає, які стосунки з учасниками у мене були насправді. Я завжди говорю правду і не приховую, коли людина мені не імпонує. В той момент я просто хотіла так вчинити. Коли подивилася випуск, то зрозуміла, що багато чого було сказано на емоціях. Зараз мені соромно, що я так зробила. Але що є, те є. Це мій вибір, можливо, це мій був косяк, бо я могла далі продовжувати, але наступила на граблі. Я отримала своє і вилетіла з проєкту… Та життя продовжується, і все добре. Зараз я не шкодую ні про що!

Візьмете участь у «МастерШеф»-11?

Зараз я багато читаю про кулінарію та розвиваюся у цій справі… Тому планую! І дуже хочу!

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