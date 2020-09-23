Яна Корж: Сейчас мне стыдно, что я так сделала!

На прошлой неделе шоу «МастерШеф»-10 покинула Яна Корж. Настоящая украинская женщина, которая делала на проекте все! С первого выпуска Яна с удовольствием помогала другим участникам: рубила дрова, подсказывала рецепты, выслушивала и черпала новое. Но 4 выпуск «МастерШеф»-10 сыграл с ней злую шутку. Из-за странной тактики капитан была вынуждена покинуть проект. Как сейчас сложилась жизнь Яны Корж? И планирует ли она снова участвовать в кулинарном шоу? Читайте прямо сейчас!

Какой была реакция родных, когда впервые увидели вас по телевизору?

Хорошая! Не каждый человек может попасть на такой проект, тем более такой, как я, из небольшого села. Поэтому их реакция была мегакрутая!

Вас узнают на улицах? Что говорят люди о вашем участии в шоу?

Когда я даже по делам еду в районный центр, меня узнают люди. Весь район знает, что я участвовала в 10 сезоне «МастерШеф»! Меня каждый раз спрашивают незнакомые люди о шоу, им все интересно! Местные рады, что я могла туда попасть!

Что вы чувствовали, когда покидали кухню «МастерШеф»?

Честно говоря, я еще на проекте говорила, что плакать не буду. Для себя я сделала максимум, хотя это еще не конец! Я себе дала слово продолжать кулинарную работу. Я не измучена, потому что для меня подвиг, что я попала на такой проект! А еще я познакомилась с очень классными людьми! Я знаю судей шоу, осуществила свою мечту, и это самое главное!

Чем вы сейчас занимаетесь?

Готовлю дома, есть некоторые предложения о работе в кулинарии. Есть предложения работать по профессии, поэтому пока думаю и анализирую свою жизнь…

Что вы скажете об участниках 10 сезона шоу? С кем-нибудь общаетесь?

Конечно! Ко мне в село даже приезжали некоторые участники «МастерШеф» (улыбается. ― Прим. ред.). В принципе, я считаю, что у нас очень дружный сезон! Я всех люблю, уважаю и ничего плохого не могу сказать об участниках проекта.

За кого сейчас болеете на шоу?

За Катю! Я с ней общаюсь больше всех, она даже была у меня в гостях! У нас очень хорошие отношения, поэтому держу кулачки!

У вас была довольно нестандартная тактика в последнем выпуске «МастерШеф». Не жалеете?

Читая комментарии в соцсетях, вижу, что люди пишут: «Яна такая была хорошая в первых выпусках, а теперь!»… Я ни о чем не жалею! Люди видят только картинку, и никто не знает, какие отношения с участниками у меня были на самом деле. Я всегда говорю правду и не скрываю, когда человек мне не импонирует. В тот момент я просто хотела так поступить. Когда посмотрела выпуск, то поняла, что многое было сказано на эмоциях. Сейчас мне стыдно, что я так сделала. Но что есть, то есть. Это мой выбор, возможно, это мой был косяк, я могла дальше продолжать, но наступила на грабли. Я получила по заслугам и вылетела из проекта… Но жизнь продолжается, и все хорошо. Сейчас я не жалею ни о чем!

Примете участие в «МастерШеф»-11?

Сейчас я много читаю о кулинарии и развиваюсь в этом деле… Поэтому планирую! И очень хочу!

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