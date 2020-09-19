З перших хвилин у 4 випуску «МастерШеф»-10 панувала напружена атмосфера. Деякі цікаві конкурси довели до сліз претендентів на головний приз проєкту. Дізнайтеся, хто залишив «МастерШеф»-10 у 4 випуску, вже зараз.

На битві «чорних» судді підготували аматорам особливий конкурс. Учасники по черзі витягали спеціальні картки. На кожній із них була вказана назва певного продукту, що й мав стати зіркою страви. Олексі дісталася яловича вирізка, Яні — свинячі реберця, Каті — курча, Юлії — сібас, а Дімі — свинячий ошийок. Конкурсанти повинні були приготувати з них страви ресторанного рівня, та ще й у мексиканському стилі! На кухонних поверхнях їх очікував ще один сюрприз — улюблені чорні коробки! У них були капелюхи сомбреро та миски з водою.

Перед початком конкурсу Ектор до країв наповнив ємності. Завдання учасників — готувати так, щоб зберегти якомога більше води. Раз на кілька хвилин Ектор виходив до них і вимірював рівень рідини. Той, хто розлив найбільше води, ставав у спеціальну клітку на 10 хвилин без права готувати. Це так званий тест на координацію, яка потрібна професійному кухарю.

Найгірше з цим завданням упоралася Яна Корж. Тому саме вона залишила 10 сезон шоу «МастерШеф» у 4 випуску проєкту.

Далі буде ще спекотніше! Не пропустіть 5 випуск «МастерШеф»-10 26 вересня о 19:00 на телеканалі СТБ!

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