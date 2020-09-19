С первых минут в 4 выпуске «МастерШеф»-10 царила напряженная атмосфера. Некоторые интересные конкурсы довели до слез претендентов на главный приз проекта. Узнайте, кто покинул «МастерШеф»-10 в 4 выпуске, уже сейчас.

На битве «черных» судьи подготовили любителям особый конкурс. Участники по очереди вытаскивали специальные карточки. На каждой из них было указано название определенного продукта, который должен был стать звездой блюда. Алексе досталась говяжья вырезка, Яне — свиные ребрышки, Кате — цыпленок, Юлии — сибас, а Диме — свиная шея. Конкурсанты должны были приготовить из них блюда ресторанного уровня, да еще в мексиканском стиле! На кухонных поверхностях их ожидал еще один сюрприз — любимые черные коробки! В них были шляпы сомбреро и миски с водой.

Перед началом конкурса Эктор до краев наполнил емкости. Задача участников — готовить так, чтобы сохранить как можно больше воды. Раз в несколько минут Эктор выходил к ним и замерял уровень жидкости. Тот, кто пролил больше воды, становился в специальную клетку на 10 минут без права готовить. Это так называемый тест на координацию, которая нужна профессиональному повару.

Хуже всего с этой задачей справилась Яна Корж. Поэтому именно она покинула 10 сезон шоу «МастерШеф» в 4 выпуске проекта.

Дальше будет еще жарче! Не пропустите 5 выпуск «МастерШеф»-10 26 сентября в 19:00 на телеканале СТБ!

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