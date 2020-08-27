Серіали «Кріпосна» і «Спіймати Кайдаша» отримали нагороди рейтингу «Знято в Україні»

Учора, 26 серпня, відбулася церемонія нагородження рейтингу «Знято в Україні» від сайту delo.ua. Експертна комісія та глядачі голосували за своїх фаворитів протягом двох місяців. Проєкти телеканалу СТБ перемогли в кількох номінаціях. Ознайомитися з переможцями можна нижче. Вітаємо улюблені проєкти!

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Одноголосно найкращою промокампанією було визнано роботу над «Кріпосною» від департаменту маркетингу телеканалу СТБ, управління трейлер-хаус StarLightMedia, FILM.UA Distribution.

У номінації «Режисери-постановники» нагороду здобув Олександр Тименко («Спіймати Кайдаша»). Найкращим оператором-постановником визнали Олексія Ламаха («Кріпосна»).

У номінації «Серіали» переміг 12-серійний проєкт «Спіймати Кайдаша». Найкращим сценаристом стала Наталка Ворожбит («Спіймати Кайдаша»), акторами – Станіслав Боклан («Кріпосна») та Ірина Мак («Спіймати Кайдаша»), режисером монтажу – Олег Дідогрюк («Спіймати Кайдаша»), художником-постановником – Вадим Шинкарьов («Спіймати Кайдаша»). Найкращим художником з гриму визнали Ліліану Хому («Кріпосна»), а художниками з костюмів – Дмитра Куряту, Антоніну Белінську, Дар’ю Поштенко («Кріпосна»).

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