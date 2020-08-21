Телеканал СТБ оголосив дати осінніх прем’єр

29 серпня на СТБ стартує новий осінній телесезон. Це буде сезон унікальних прем’єр, великих одкровень, дивовижних зустрічей, незабутніх героїв, здійснення мрій і, звісно ж, неймовірної Любові, з якою Можливо все!

Проєкти на СТБ

29 серпня стартує 10-й сезон улюбленого кулінарного шоу країни «МастерШеф» (щосуботи о 19:00), у якому за перемогу змагатимуться кулінари-аматори.

Судді: Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська і Володимир Ярославський.

30 серпня ― «Слідство ведуть екстрасенси» (щонеділі о 19:00) і гостросоціальне ток-шоу «Один за всіх» з Михайлом Присяжнюком (прем’єрні випуски щонеділі о 20:00).

31 серпня у слоті 19:00 розпочинаються прем’єри студійних ток-шоу СТБ. Грандіозне повернення улюбленого проєкту «Детектор брехні» з Дмитром Карпачовим (з 31 серпня щопонеділка), новий сезон «Таємниці ДНК» з Тетяною Висоцькою (з 1 вересня щовівторка) і прем’єра шоу Оксани Байрак «Про що мовчать жінки» (з 2 вересня щосереди). Щочетверга у слоті відвертих розмов на СТБ заплановані повторні випуски ток-шоу «Один за всіх».

31 серпня до ефіру телеканалу повертається реаліті «Супермама» з Дмитром Карпачовим (понеділок―четвер о 18:00). Глядачі побачать фінальний тиждень прем’єрних випусків першого сезону, після чого зможуть іще раз переглянути його повністю. А в жовтні відбудеться прем’єра 2-го сезону.

27 вересня в ефір СТБ повертається медичне реаліті «Я соромлюсь свого тіла» (щонеділі). У новому сезоні Людмила Шупенюк, Валерій Ославський та Катерина Безвершенко допомагатимуть пацієнтам, для яких проєкт ― останній шанс на одужання. Крім того, команда проведе власне сенсаційне розслідування, чи справді допомагають ліки проти раку, СНІДу та інших тяжких хвороб, які так охоче купують чимало українців. Будуть і експерименти, як правильно спати, засмагати, розмовляти з дітьми про секс і багато іншого.

Також цієї осені глядачі СТБ побачать новий сезон реаліті «Хата на тата» і прем’єрні випуски проєкту, заснованого на реальних подіях – «Сліпа» (з 11 вересня). Суботніми ранками продовжить виходити Неймовірна правда про зірок з Григорієм Решетником і Надією Матвєєвою.

4 вересня інформаційно-аналітична програма «Вікна-новини» святкує 25 років з дня першого виходу в ефір. У 1995 році «Вікна-новини» стали першими незалежними новинами в країні, альтернативою державним програмам новин. Тут починали свій професійний шлях Олена Фроляк, Георгій Гонгадзе, Ірина Ванникова, Андрій Куликов, Ольга Червакова, Роман Скрипін, Віталій Портников, Микола Вересень, Сергій Попов та інші. Тут почався телеканал СТБ. У 2005 році у «Вікна-новини» прийшла Тетяна Висоцька, яка вже 15 років залишається обличчям новин СТБ. Разом з нею «Вікна-новини» сьогодні ведуть Ольга Кучер та Яна Брензей.

Спеціально до свого ювілею команда «Вікна-новини» готує тематичний спецпроєкт.

У слоті СТБ-серіал (понеділок―четвер 20:15) цієї осені глядачі побачать низку гучних прем’єр: розширену версію серіалу, який став подією весни 2020 року ― «Спіймати Кайдаша» (31 серпня), історичну сагу «І будуть люди» (14 вересня), новий багатосерійний фільм Оксани Байрак, мелодрами «Колір пристрасті» (виробництво Art Forms Production), «Полонена» (робоча назва), «Искупление» (робоча назва, StarLight Production) і «Мій чоловік, моя жінка» (робоча назва, IVORY films).

11 вересня в ефірі СТБ стартує багатосерійний детективний проєкт «Слід» (виробництво Space Production). У п’ятницю 11 вересня вийдуть перші 4 серії ― початок історії, в якому стане відомо, що таке агенція ОСА, чим вона займається і як була створена. А з 14 вересня «Слід» зайде в щоденні розслідування і виходитиме у будні (понеділок―четвер) о 15:30 та 16:30.

Романтичні п`ятниці на СТБ

Цієї осені у п’ятничних ефірах СТБ буде ще більше сильних почуттів і романтики. У п’ятницю найбільше нам хочеться забути про турботи, відкласти робочі та домашні справи, щоб присвятити цей час тільки собі і зануритися у світ справжнього кохання. Саме такі вечори щоп’ятниці СТБ даруватиме своїм глядачам.

Спеціально для романтичних п’ятниць StarLight Production знімає цілу лінійку 4-серійних мелодрам, у яких головні герої обиратимуть кохання і здійснюватимуть заради нього романтичні, божевільні, шалені та рішучі вчинки.

З 18 вересня щоп’ятниці на СТБ виходитимуть такі мелодрами: «Життя прекрасне», «Любов з ароматом кави», «Сонячні дні» («Я вернусь»), «Привіт, тату» та інші.

І, звісно ж, п’ятничні вечори будуть присвячені найголовнішій і найбільш обговорюваній події цієї осені ― найромантичнішому реаліті «Холостячка», в якому обирати своє кохання буде Ксенія Мішина. Прем’єра шоу відбудеться в жовтні.

Цієї осені обирай любов на СТБ!

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