Телеканал СТБ объявил даты осенних премьер

29 августа на СТБ стартует новый осенний телесезон. Это будет сезон уникальных премьер, больших откровений, удивительных встреч, незабываемых героев, сбывшихся мечтаний и, конечно же, невероятной Любви, с которой Можливо все.

Проекты на СТБ

29 августа стартует 10-й сезон любимого кулинарного шоу страны «МастерШеф» (по субботам в 19:00), в котором за победу сразятся кулинары-аматоры.

Судьи: Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский.

30 августа ― «Следствие ведут экстрасенсы» (по воскресеньям в 19:00) и остросоциальное ток-шоу «Один за всех» с Михаилом Присяжнюком (премьерные выпуски по воскресеньям в 20:00).

31 августа в слот 19:00 заходят премьеры студийных ток-шоу СТБ. Грандиозное возвращение любимого проекта «Детектор лжи» с Дмитрием Карпачевым (с 31 августа по понедельникам), новый сезон «Таємниці ДНК» с Татьяной Высоцкой (с 1 сентября по вторникам) и премьера шоу Оксаны Байрак «О чем молчат женщины» (со 2 сентября по средам). По четвергам в слоте откровенных разговоров на СТБ запланированы повторные выпуски ток-шоу «Один за всех».

31 августа в эфир телеканала возвращается реалити «Супермама» с Дмитрием Карпачевым (понедельник―четверг в 18:00). Зрители увидят финальную неделю премьерных выпусков первого сезона, после чего смогут еще раз пересмотреть его полностью. А в октябре состоится премьера 2-го сезона.

27 сентября в эфир СТБ возвращается медицинское реалити «Я соромлюсь свого тіла» (по воскресеньям). В новом сезоне Людмила Шупенюк, Валерий Ославский и Екатерина Безвершенко будут помогать пациентам, для которых проект ― последний шанс на выздоровление. Кроме того, команда проведет собственное сенсационное расследование, действительно ли помогают лекарства от рака, СПИДа и других тяжелых болезней, которые так охотно покупают немало украинцев. Будут и эксперименты, как правильно спать, загорать, разговаривать с детьми о сексе и многое другое.

Также этой осенью зрители СТБ увидят новый сезон реалити «Хата на тата» и премьерные выпуски проекта, основанного на реальных событиях ― «Слепая» (с 11 сентября). В субботнее утро продолжит выходить Неймовірна правда про зірок с Григорием Решетником и Надеждой Матвеевой.

4 сентября информационно-аналитическая программа «Вікна-новини» празднует 25 лет со дня первого выхода в эфир. В 1995 году «Вікна-новини» стали первыми независимыми новостями в стране, альтернативой государственным программам новостей. Здесь начинали свой профессиональный путь Елена Фроляк, Георгий Гонгадзе, Ирина Ванникова, Андрей Куликов, Ольга Червакова, Роман Скрыпин, Виталий Портников, Мыкола Вересень, Сергей Попов и другие. Здесь начался телеканал СТБ. В 2005 году в «Вікна-новини» пришла Татьяна Высоцкая, которая уже 15 лет остается лицом новостей СТБ. Вместе с ней «Вікна-новини» сегодня ведут Ольга Кучер и Яна Брензей.

Специально к своему юбилею команда «Вікна-новини» готовит тематический спецпроект.

В слоте СТБ-сериал (понедельник―четверг 20:15) этой осенью зрители увидят целый ряд громких премьер: расширенную версию сериала, ставшего событием весны 2020 ― «Спіймати Кайдаша» (31 августа), историческую сагу «І будуть люди» (14 сентября), новый многосерийный фильм Оксаны Байрак, мелодрамы «Цвет страсти» (производство Art Forms Production), «Пленница», «Искупление» (рабочее название, производство StarLight Production) и «Мой мужчина, моя женщина» (рабочее название, производство IVORY films).

11 сентября в эфире СТБ стартует многосерийный детективный проект «Слід» (производство Space Production). В пятницу 11 сентября выйдут первые 4 серии ― начало истории, в котором будет рассказано, что такое агентство ОСА, чем оно занимается и как создалось. А с 14 сентября «Слід» зайдет в ежедневные расследования и будет выходить по будням (понедельник―четверг) в 15:30 и 16:30.

Романтические пятницы на СТБ

Этой осенью в пятничных эфирах СТБ будет еще больше сильных чувств и романтики. В пятницу больше всего нам хочется забыть о заботах, отложить рабочие и домашние дела, чтобы посвятить это время только себе и окунуться в мир настоящей любви. Именно такие вечера подарит зрителям СТБ.

Специально для романтических пятниц StarLight Production снимает целую линейку 4-серийных мелодрам, в которых главные герои будут выбирать любовь и ради нее совершать романтичные, сумасшедшие, безумные и решительные поступки.

С 18 сентября по пятницам на СТБ будут выходить такие мелодрамы: «Жизнь прекрасна», «Любовь с ароматом кофе», «Я вернусь», «Здравствуй, папа» и другие.

И, конечно же, пятничные вечера будут посвящены самому главному и обсуждаемому событию этой осени ― романтическому реалити «Холостячка», в котором выбирать свою любовь будет Ксения Мишина. Премьера шоу состоится в октябре.

Этой осенью выбирай любовь на СТБ!

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