Сериалы «Крепостная» и «Спіймати Кайдаша» получили награды рейтинга «Снято в Украине»
27.08.2020
Вчера, 26 августа, состоялась церемония награждения рейтинга «Снято в Украине» от сайта delo.ua. Экспертная комиссия и зрители голосовали за своих фаворитов на протяжении двух месяцев. Проекты телеканала СТБ выиграли в нескольких номинациях. Ознакомиться с победителями можно ниже. Поздравляем любимые проекты!
Единогласно лучшей промокампанией была признана работа над «Крепостной» от департамента маркетинга телеканала СТБ, управления трейлер-хаус StarLightMedia, FILM.UA Distribution.
В номинации «Режиссеры-постановщики» награду получил Александр Тименко («Спіймати Кайдаша»). Лучшим оператором-постановщиком стал Алексей Ламах («Крепостная»).
В номинации «Сериалы» победил 12-серийный нашумевший проект «Спіймати Кайдаша». Лучшим сценаристом стала Наталка Ворожбит (Спіймати Кайдаша»), актерами – Станислав Боклан («Крепостная») и Ирина Мак («Спіймати Кайдаша»), режиссером монтажа – Олег Дидогрюк («Спіймати Кайдаша»), художником-постановщиком – Вадим Шинкарев («Спіймати Кайдаша»). Лучшим художником по гриму признана Лилиана Хома («Крепостная»), а художниками по костюмам – Дмитрий Курята, Антонина Белинская, Дарья Поштенко («Крепостная»).