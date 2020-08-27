Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Сериалы «Крепостная» и «Спіймати Кайдаша» получили награды рейтинга «Снято в Украине»

27.08.2020

Вчера, 26 августа, состоялась церемония награждения рейтинга «Снято в Украине» от сайта delo.ua. Экспертная комиссия и зрители голосовали за своих фаворитов на протяжении двух месяцев. Проекты телеканала СТБ выиграли в нескольких номинациях. Ознакомиться с победителями можно ниже. Поздравляем любимые проекты!

знято в україні

Больше по теме: Телеканал СТБ объявил даты осенних премьер

Единогласно лучшей промокампанией была признана работа над «Крепостной» от департамента маркетинга телеканала СТБ, управления трейлер-хаус StarLightMedia, FILM.UA Distribution.

В номинации «Режиссеры-постановщики» награду получил Александр Тименко («Спіймати Кайдаша»). Лучшим оператором-постановщиком стал Алексей Ламах («Крепостная»).

знято в україні

В номинации «Сериалы» победил 12-серийный нашумевший проект «Спіймати Кайдаша». Лучшим сценаристом стала Наталка Ворожбит (Спіймати Кайдаша»), актерами – Станислав Боклан («Крепостная») и Ирина Мак («Спіймати Кайдаша»), режиссером монтажа – Олег Дидогрюк («Спіймати Кайдаша»), художником-постановщиком – Вадим Шинкарев («Спіймати Кайдаша»). Лучшим художником по гриму признана Лилиана Хома («Крепостная»), а художниками по костюмам – Дмитрий Курята, Антонина Белинская, Дарья Поштенко («Крепостная»). 

Читайте нас также в Viber и Telegram.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить