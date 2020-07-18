Один з наймолодших учасників проєкту «МастерШеф. Професіонали»-2 зміг не тільки змагатися нарівні з досвідченими колегами, а й дійти до суперфіналу шоу! Але як змінилося життя Олександра Цвігуна після проєкту? І невже його рідний брат – кухар, братиме участь в наступному сезоні шоу? Читайте прямо зараз!

Як саме змінилося ваше життя після проєкту?

Завдяки шоу я зустрів велику частину однодумців, і дуже цьому радий. Я вбирав знання, і ділився думками, ідеями, енергією з учасниками. Це був дуже великий досвід в моєму житті, який залишиться надовго в моїй пам’яті. Адже якщо людина щось хоче змінити в своєму житті, то вона змінює. З проєктом чи без нього, це не важливо, головне те саме бажання – змінювати!

З ким із учасників «МастерШеф. Професіонали»-2 спілкуєтеся досі?

Найбільше спілкуюся з Валентином, адже у нас один погляд на кулінарію і велике бажання дарувати емоцію щастя людям. Ми з ним кожен день бачимося, телефонуємо один одному по ночах, спілкуємося про кулінарію, нові ідеї, реалізації проєктів. В найближчому майбутньому (приблизно вересень або жовтень) плануємо відкрити своє місце під назвою «Two Chefs». У нас величезне бажання переносити наше бачення, емоції, ідеї про кулінарію в це місце і ділитися цим з людьми. Також періодично спілкуюся з Владом Єрмаковим, Микитою, Едиком і Юхимом.

Ви б взяли участь в 3 сезоні «МастерШеф. Професіонали»?

На 3 сезон професіоналів, я думаю, що навряд чи пішов би. Але ті емоції, які я відчував, перебуваючи на проєкті, хотів би пережити знову.

Як відреагували ваші батьки, коли дізналися, що ви дійшли до суперфіналу?

Мої рідні відреагували позитивно. Вони, як ніхто, знають, яка я людина, мої амбіції, цілеспрямованість. Вони вірили в мене і знали, що я гідний місця в суперфіналі.

Змінили б ви зараз концепцію свого фінального меню?

Свою концепцію я б не змінив, але точно б допрацював. На мій погляд, ця концепція – геніальна, адже такого ще ніхто не робив. Звичайно, були свої помилки, але завдяки їм ми вчимося, розвиваємося і набуваємо той самий досвід, який нам важливий.

Ваш брат, за сумісництвом кухар, планує брати участь в проєкті «МастерШеф»?

Так, мій брат – кухар, але також він – дуже потайлива особистість. Думаю, що проєкт «МастерШеф» – це трохи не про нього.

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