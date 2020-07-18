Один из самых младших участников проекта «МастерШеф. Профессионалы»-2 смог не только состязаться наравне с опытными коллегами, но и дойти до суперфинала шоу! Но как изменилась жизнь Александра Цвигуна после проекта? И неужели его родной брат – повар, будет участвовать в следующем сезоне шоу? Читайте прямо сейчас!

Как именно изменилась ваша жизнь после проекта?

Благодаря проекту я встретил большую часть единомышленников, и очень этому рад. Я впитывал знания, и делился мыслями, идеями, энергией с ребятами. Это был очень большой опыт в моей жизни, который останется надолго в моей памяти. Ведь если человек что-то хочет изменить в своей жизни, то он меняет. С проектом либо без него, это не важно, главное то самое желание изменить!

С кем из участников «МастерШеф. Профессионалы»-2 общаетесь до сих пор?

Больше всего общаюсь с Валентином, ведь у нас один взгляд на кулинарию и большое желание дарить эмоцию счастья людям. Мы с ним каждый день видимся, созваниваемся по ночам, общаемся о кулинарии, новых идеях, реализации проектов. В ближайшем будущем (приблизительно сентябрь или октябрь) планируем открыть свое место под названием «Two Chefs». У нас огромное желание переносить наше видение, эмоции, идеи о кулинарии в это место и делиться этим с людьми. Также периодически общаюсь с Владом Ермаковым, Никитой, Эдиком и Ефимом.

Вы пошли бы участвовать в 3 сезоне «МастерШеф. Профессионалы»?

На 3 сезон профессионалов, я думаю, что вряд ли пошел бы. Но те эмоции, которые я испытывал, находясь на проекте, хотел бы пережить снова.

Как отреагировали ваши родители, когда узнали, что вы дошли до суперфинала?

Мои родные отреагировали ожидаемо позитивно. Они, как никто, знают, какой я человек, мои амбиции, целеустремленность. Они верили в меня и знали, что я достоин места в суперфинале.

Изменили бы вы сейчас концепцию своего финального меню?

Свою концепцию я бы не изменил, но точно бы доработал. На мой взгляд, эта концепция – гениальна, ведь такого еще никто не делал. Конечно, были свои ошибки, но благодаря им мы учимся, развиваемся и приобретаем тот самый опыт, который нам важен.

Ваш брат, по совместительству повар, планирует участвовать в проекте «МастерШеф»?

Да, мой брат — повар, но также он – очень скрытная личность. Думаю, что проект «МастерШеф» — это немного не о нем.

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