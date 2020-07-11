Сьогодні в ефірі телеканалу СТБ ми побачили інтригуючий 20 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2. Минулого тижня учасники почали готувати улюблені дитячі десерти в сучасній подачі. Та чим дивував 20 випуск? Дізнайтеся вже зараз у нашому матеріалі.

20 випуск почався з цікавого конкурсу. Для нього учасники поділилися на три команди: Саша з Владом вирішили бути в команді «червоних», Юля з Едиком ― «жовті», а Женя з Давидом ― «сині». Завдання команд ― приготувати улюблені дитячі десерти, але в сучасній подачі і без використання цукру, меду, шоколаду та інших солодощів. «Жовті» готували торт «Золотий ключик», «червоним» дістався торт «П’яна вишня», а «синім» ― «Празький».

На думку членів журі, «Празький торт» Давида і Жені був дивовижний і максимально схожий на оригінал. Юля з Едиком подали десерт, який теж сподобався суддям. А ось Владу і Саші цього разу не пощастило: «П’яна вишня» вийшла несолодкою, і презентація страви була на слабкому рівні, тому їм дали чорні фартухи.

Наступний конкурс був найнесподіванішим на проєкті! Під чорними коробками учасників на кухні шоу чекали страви, які вони вже готували. Але був один підступ: це ті страви, через які вони раніше потрапляли на битву чорних. Учасники мусили глянути в очі своєму найбільшому страхові! Та чи впоралися вони зі своїм завданням?

Давид готував страву для Бетмена. А Саша ― страву «entertainment»: йому треба було здивувати членів журі незвичайною подачею. Едик повинен був приготувати страву тільки за допомогою мікрохвильової печі, адже саме через цей конкурс він мало не вилетів з кухні професіоналів. А Жені випало готувати батончики «Марс». Одне з найскладніших завдань дісталося Владові: він мав приготувати з продуктів, які найбільше не любить Ектор (гречки, кропу й оселедця), страву, в яку той би закохався. Юлі треба було готувати страву заввишки 50 см.

У підсумку страва Влада настільки здивувала членів журі, що в нього забрали чорний фартух! А ось Юлі, Жені і Давиду пощастило найменше. Усі троє за свої результати отримали чорні фартухи.

Наступним конкурсом була битва чорних. Вона складалася з чотирьох найскладніших битв сезону. Учасникам треба було зіграти в дартс ― кинути дротик і в такий спосіб вибрати техніку, яка стала б основною. Після цього ― вибрати баранчика і вписати річ, яка під ним лежить, у свою страву. Подати своє творіння з харчових відходів учасники мусили на незвичайних предметах ― горщику, шахівниці тощо.

І ось, коли наставчас вердиктів, учасники занервували не на жарт. У підсумку, проєкт покинула рекордсменка по чорним фартухам – Юля. За словами членів журі, сьогодні щось пішло не так. Дівчина працювала на битві чорних з технікою шокер, але так і не змогла переконати суддівську трійку в тому, що вона заслуговує суперфіналу.

Не пропустіть фінальний 21 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 вже 18 липня в 19:00 на телеканалі СТБ!

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