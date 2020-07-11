Сегодня в эфире телеканала СТБ мы увидели интригующий 20 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2. На прошлой неделе участники начали готовить любимые детские десерты в современной подаче. Но чем удивлял 20 выпуск? Узнайте уже сейчас в нашем материале.

20 выпуск начался с интересного конкурса. Для него участники разделились на три команды: Саша с Владом решили быть в команде «красных», Юля с Эдиком — «желтые», а Женя с Давидом – «синие». Задание команд – приготовить любимые детские десерты, но в современной подаче и без использования сахара, меда, шоколада и других сладостей. «Желтые» готовили торт «Золотой ключик», «красным» достался торт «Пьяная вишня», а «синим» – «Пражский».

По мнению членов жюри, «Пражский торт» Давида и Жени был изумительным и максимально похожим на оригинал. Юля с Эдиком подали десерт, который тоже понравился судьям. А вот Владу и Саше в этот раз не повезло: «Пьяная вишня» вышла несладкой, и презентация блюда была на слабом уровне, поэтому им дали черные фартуки.

Следующий конкурс был самым неожиданным на проекте! Под черными коробками участников на кухне шоу ждали блюда, которые они уже готовили. Но был один подвох: это те блюда, из-за которых они ранее попадали на битву черных. Им предстояло заглянуть в глаза своему самому большому страху! Но справились ли шефы со своим заданием?

Давид готовил блюдо для Бэтмена. А Саша ― блюдо «entertainment»: ему нужно было удивить членов жюри необычной подачей. Эдик должен был приготовить блюдо только при помощи микроволновки, ведь именно из-за этого конкурса он чуть было не вылетел из кухни профессионалов. А Жене предстояло готовить батончики «Марс». Одно из самых сложных заданий попалось Владу. Ему нужно было приготовить из нелюбимых продуктов Эктора (гречки, укропа и сельди) блюдо, в которое тот бы влюбился. Юле предстояло готовить блюдо высотой в 50 см.

В итоге блюдо Влада настолько удивило членов жюри, что у него забрали черный фартук! А вот Юле, Жене и Давиду повезло меньше всего. Все трое за свои результаты получили черные фартуки.

Следующим конкурсом была битва черных. Она состояла из 4 самых сложных битв сезона. Участникам нужно было сыграть в дартс – кинуть дротик, и таким образом выбрать технику, которая стала бы основной. После этого ― выбрать баранчика и вписать вещь, которая под ним находится, в свое блюдо. Подать свое творение из пищевых отходов участники должны на необычных предметах – горшке, шахматной доске и т. д.

И вот, когда пришло время вердиктов, участники занервничали не на шутку. В итоге, проект покинула рекордсменка по черным фартукам – Юля. По словам членов жюри, сегодня что-то пошло не так. Девушка работала на битве черных с техникой шокер, но так и не смогла убедить судейскую тройку в том, что она заслуживает выхода в суперфинал.

Не пропустите финальный 21 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже 18 июля в 19:00 на телеканале СТБ!

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