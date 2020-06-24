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Я став по-справжньому щасливим: перше інтерв’ю Влада Міцкевича про народження сина

24.06.2020

Влад Міцкевич став справжнім улюбленцем глядачів проєкту «МастерШеф. Професіонали»-2. Нещодавно у шефа народився син! Спеціально для читачів сайту телеканалу СТБ Влад Міцкевич ексклюзивно розповів про малюка, дружину і зміни в його житті. Подробиці ― далі в матеріалі!

Кілька тижнів тому у вас народився син ― Вова. Чому його назвали саме так?

Я сам вибирав ім’я синові. Ну, взагалі, справу робили разом (сміється. ― Прим. ред.). Та коли ми його побачили, ми зрозуміли, що він ― Вова.

 

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Сама прекрасне ноженя в цілому світі ❤️

Публикация от Вовка (@mitskevych_vova)

У його профілі в інстаграмі написано, що він ― майбутній прокурор або суддя. Ви йому вже вибрали професію?

Це стьоб! (Посміхається. ― Прим. ред.). Це жарт такий, ким захоче, тим і стане. Ну, у нього таке лице, прокурорське! Тому ми так сміялися (посміхається. ― Прим. ред.).

Нещодавно в Україні святкували День батька. Як ви його провели?

Так! Це був мій перший День батька! Але я провів цей день на роботі… Тому, на жаль, не встиг відсвяткувати.

Що змінилося у вашому житті після народження сина? Як допомагаєте дружині?

Я роблю все, абсолютно! Я можу цілий день біля нього просидіти, годувати, доглядати. Я все можу! Мені взагалі легко, але зараз я у відрядженні. Сина з дружиною відвіз до мами і працюю. Добуваю гроші.

 

 

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Сегодня день рождения нашего сына @_n_mitskevych_ ⠀ 08.06.2020 Мицкевич Владимир Владиславович ⠀ Это внук Мицкевича Владимира Альфредовича ⠀ «ЭТО МОЙ ОТЕЦ» ⠀ Великого человека, которому я благодарен за эту жизнь, который вдохнул в меня прекрасное, научил справедливости, благородности, рыбалке, братству! ⠀ 100 % я не такой, но он этого хотел.. ⠀ Первые слёзы! Когда я увидел своего сына были посвящены именно моему отцу, я уверен если бы он сегодня был жив, он бы взлетел от радости!!! ⠀ Папа, я так люблю это слово!

Публикация от Mitskevych Vladyslav (@mitskevychvlad)

Що ви зрозуміли за ці кілька тижнів, як стали батьком?

Я став по-справжньому щасливим!

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