Я став по-справжньому щасливим: перше інтерв’ю Влада Міцкевича про народження сина
Влад Міцкевич став справжнім улюбленцем глядачів проєкту «МастерШеф. Професіонали»-2. Нещодавно у шефа народився син! Спеціально для читачів сайту телеканалу СТБ Влад Міцкевич ексклюзивно розповів про малюка, дружину і зміни в його житті. Подробиці ― далі в матеріалі!
Кілька тижнів тому у вас народився син ― Вова. Чому його назвали саме так?
Я сам вибирав ім’я синові. Ну, взагалі, справу робили разом (сміється. ― Прим. ред.). Та коли ми його побачили, ми зрозуміли, що він ― Вова.
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У його профілі в інстаграмі написано, що він ― майбутній прокурор або суддя. Ви йому вже вибрали професію?
Це стьоб! (Посміхається. ― Прим. ред.). Це жарт такий, ким захоче, тим і стане. Ну, у нього таке лице, прокурорське! Тому ми так сміялися (посміхається. ― Прим. ред.).
Нещодавно в Україні святкували День батька. Як ви його провели?
Так! Це був мій перший День батька! Але я провів цей день на роботі… Тому, на жаль, не встиг відсвяткувати.
Що змінилося у вашому житті після народження сина? Як допомагаєте дружині?
Я роблю все, абсолютно! Я можу цілий день біля нього просидіти, годувати, доглядати. Я все можу! Мені взагалі легко, але зараз я у відрядженні. Сина з дружиною відвіз до мами і працюю. Добуваю гроші.
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Сегодня день рождения нашего сына @_n_mitskevych_ ⠀ 08.06.2020 Мицкевич Владимир Владиславович ⠀ Это внук Мицкевича Владимира Альфредовича ⠀ «ЭТО МОЙ ОТЕЦ» ⠀ Великого человека, которому я благодарен за эту жизнь, который вдохнул в меня прекрасное, научил справедливости, благородности, рыбалке, братству! ⠀ 100 % я не такой, но он этого хотел.. ⠀ Первые слёзы! Когда я увидел своего сына были посвящены именно моему отцу, я уверен если бы он сегодня был жив, он бы взлетел от радости!!! ⠀ Папа, я так люблю это слово!
Що ви зрозуміли за ці кілька тижнів, як стали батьком?
Я став по-справжньому щасливим!