Я стал по-настоящему счастливым: первое интервью Влада Мицкевича о рождении сына
Влад Мицкевич стал настоящим любимцем зрителей проекта «МастерШеф. Профессионалы»-2. Совсем недавно у шефа родился сын! Специально для читателей сайта телеканала СТБ Влад Мицкевич эксклюзивно рассказал о малыше, жене и изменениях в его жизни. Подробнее – далее в материале!
Несколько недель назад у вас родился сын — Вова. Почему его назвали именно так?
Я сам выбирал имя сыну. Ну, вообще, дело делали вместе (смеется. — Прим. ред.). Но когда мы его увидели, мы поняли, что он – Вова.
В его профиле в инстаграме написано, что он — будущий прокурор или судья. Вы ему уже выбрали профессию?
Это стеб! (Улыбается. — Прим. ред.). Это шутка такая, кем захочет, тем и станет. Ну, у него такое лицо, прокурорское! Поэтому мы так смеялись (улыбается. — Прим. ред.).
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Недавно в Украине праздновали День отца. Как вы его провели?
Да! Это был мой первый День отца! Но я провел этот день на работе… Поэтому, к сожалению, не успел отпраздновать.
Что изменилось в вашей жизни после рождения сына? Как помогаете жене?
Я делаю все, абсолютно! Я могу целый день возле него просидеть, кормить, ухаживать. Я все могу! Мне вообще легко, но сейчас я в командировке. Сына с женой отвез к маме и работаю. Добываю деньги.
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Сегодня день рождения нашего сына @_n_mitskevych_ ⠀ 08.06.2020 Мицкевич Владимир Владиславович ⠀ Это внук Мицкевича Владимира Альфредовича ⠀ «ЭТО МОЙ ОТЕЦ» ⠀ Великого человека, которому я благодарен за эту жизнь, который вдохнул в меня прекрасное, научил справедливости, благородности, рыбалке, братству! ⠀ 100 % я не такой, но он этого хотел.. ⠀ Первые слёзы! Когда я увидел своего сына были посвящены именно моему отцу, я уверен если бы он сегодня был жив, он бы взлетел от радости!!! ⠀ Папа, я так люблю это слово!
Что вы поняли за эти несколько недель, как стали отцом?
Я стал по-настоящему счастливым!