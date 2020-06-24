Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Я стал по-настоящему счастливым: первое интервью Влада Мицкевича о  рождении сына

24.06.2020

Влад Мицкевич стал настоящим любимцем зрителей проекта «МастерШеф. Профессионалы»-2. Совсем недавно у шефа родился сын! Специально для читателей сайта телеканала СТБ Влад Мицкевич эксклюзивно рассказал о малыше, жене и изменениях в его жизни. Подробнее – далее в материале! 

Несколько недель назад у вас родился сын — Вова. Почему его назвали именно так?

Я сам выбирал имя сыну. Ну, вообще, дело делали вместе (смеется. — Прим. ред.). Но когда мы его увидели, мы поняли, что он – Вова. 

В его профиле в инстаграме написано, что он — будущий прокурор или судья. Вы ему уже выбрали профессию?

Это стеб! (Улыбается. — Прим. ред.). Это шутка такая, кем захочет, тем и станет. Ну, у него такое лицо, прокурорское! Поэтому мы так смеялись (улыбается. — Прим. ред.). 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Сама прекрасне ноженя в цілому світі ❤️

Публикация от Вовка (@mitskevych_vova)

Недавно в Украине праздновали День отца. Как вы его провели?

Да! Это был мой первый День отца! Но я провел этот день на работе… Поэтому, к сожалению, не успел отпраздновать. 

Что изменилось в вашей жизни после рождения сына? Как помогаете жене? 

Я делаю все, абсолютно! Я могу целый день возле него просидеть, кормить, ухаживать. Я все могу! Мне вообще легко, но сейчас я в командировке. Сына с женой отвез к маме и работаю. Добываю деньги.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Сегодня день рождения нашего сына @_n_mitskevych_ ⠀ 08.06.2020 Мицкевич Владимир Владиславович ⠀ Это внук Мицкевича Владимира Альфредовича ⠀ «ЭТО МОЙ ОТЕЦ» ⠀ Великого человека, которому я благодарен за эту жизнь, который вдохнул в меня прекрасное, научил справедливости, благородности, рыбалке, братству! ⠀ 100 % я не такой, но он этого хотел.. ⠀ Первые слёзы! Когда я увидел своего сына были посвящены именно моему отцу, я уверен если бы он сегодня был жив, он бы взлетел от радости!!! ⠀ Папа, я так люблю это слово!

Публикация от Mitskevych Vladyslav (@mitskevychvlad)

Что вы поняли за эти несколько недель, как стали отцом?

Я стал по-настоящему счастливым! 

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить