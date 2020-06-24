Влад Мицкевич стал настоящим любимцем зрителей проекта «МастерШеф. Профессионалы»-2. Совсем недавно у шефа родился сын! Специально для читателей сайта телеканала СТБ Влад Мицкевич эксклюзивно рассказал о малыше, жене и изменениях в его жизни. Подробнее – далее в материале!

Несколько недель назад у вас родился сын — Вова. Почему его назвали именно так?

Я сам выбирал имя сыну. Ну, вообще, дело делали вместе (смеется. — Прим. ред.). Но когда мы его увидели, мы поняли, что он – Вова.

В его профиле в инстаграме написано, что он — будущий прокурор или судья. Вы ему уже выбрали профессию?

Это стеб! (Улыбается. — Прим. ред.). Это шутка такая, кем захочет, тем и станет. Ну, у него такое лицо, прокурорское! Поэтому мы так смеялись (улыбается. — Прим. ред.).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Сама прекрасне ноженя в цілому світі ❤️ Публикация от Вовка (@mitskevych_vova) 19 Июн 2020 в 4:09 PDT

Недавно в Украине праздновали День отца. Как вы его провели?

Да! Это был мой первый День отца! Но я провел этот день на работе… Поэтому, к сожалению, не успел отпраздновать.

Что изменилось в вашей жизни после рождения сына? Как помогаете жене?

Я делаю все, абсолютно! Я могу целый день возле него просидеть, кормить, ухаживать. Я все могу! Мне вообще легко, но сейчас я в командировке. Сына с женой отвез к маме и работаю. Добываю деньги.

Что вы поняли за эти несколько недель, как стали отцом?

Я стал по-настоящему счастливым!

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