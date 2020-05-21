День вишиванки: фотодобірка з зірками телеканалу СТБ
Сьогодні, 21 травня, в Україні святкують День вишиванки. Вишиванка для українців — не тільки незамінний елемент національного вбрання, а й один з найважливіших символів країни і єдності. Відомо, що це яскраве і важливе для всього народу свято з’явилося у 2006 році, але воно з кожним роком набирає дедалі більшої популярності. Зірки телеканалу СТБ теж не залишилися осторонь і долучилися до цього прекрасного свята. Дивіться фотодобірку зірок СТБ у вишиванках просто зараз!
Суддя Національного відбору на Євробачення-2019 Джамала почала вітати з цим світлим святом ще вчора. Співачка пишається своїми незвичайними вишитими нарядами і тим, що вона — українка:
«Коли я у вишиванці йду головною площею Стокгольма, або я в Лондоні в Ковент-Гардені, або прогулююся берегом Шрі-Ланки, місцеві жителі зупиняються запитати, що за сукня на мені. А я з гордістю відповідаю, що це — вишиванка! Вона сучасна, вона красива, вона складна, фактурна, яскрава. Її можна одягати з підборами або кросівками, капелюхами. Коли їздиш по світу, саме вишиванка — це твоє привітання без слів!»
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Ви знаєте, що я полюбляю експериментувати з вбранням. Вважаю, що немає жодних правил і нічого неможливого. Можна міксувати різні стилі, діставати речі зі старих скринь, одягати мамине, брендове чи ноунейм, трендове чи давно забуте. ⠀ Але бувають ситуації, коли ти їздиш по світу, а твоє вбрання може розповісти про тебе і те, звідки ти. ⠀ Коли я у вишиванці йду головною площею Стокгольма, чи я в Лондоні в Ковент-Гардені, чи прогулююсь берегом Шрі-Ланки, місцеві жителі зупиняються запитати, що за сукня на мені. А я з гордістю відповідаю, що це вишиванка! ⠀ Вона сучасна, вона красива, вона складна, фактурна, яскрава. Її можна одягати з підборами чи кросівками, капелюхами. ⠀ Коли їздиш по світу, саме вишиванка — це твоє привітання без слів! ⠀ А вже завтра День нашої надзвичайно красивої вишиванки ❤️ ⠀ #ДеньВишиванки
Ведуча «Все буде добре» Надія Матвєєва теж не залишилася осторонь! На своїй сторінці в Instagram Надія опублікувала фото в цікавій інтерпретації національного вбрання — стильному вишитому платті:
«Почуваюся затишно і вишукано у вишиванці!»
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💛💙 Почуваюся затишно та вишукано у вишиванці @yu_magdych 💞 . #надеждаматвеева #вишиванка #весна2020 #телеведущая
Постійний експерт проєкту «Один за всіх» Михайло Присяжнюк у своїй публікації розчулив усіх підписників! Строгий і серйозний ведучий зробив миле фото зі своєю дружиною і дітьми, одягненими в барвисті вишиванки:
«Я завжди пишався українським народом, у кожному куточку землі, хоч би де я був, я завжди з гордістю казав і кажу, що я — українець! Я знаю нашу історію, знаю, скільки всього прожито і пройдено, а ми все одно завжди славимо і пишаємося своєю культурою, відчуваємо свою автентичність! Ми співаємо наші пісні, читаємо дітям українські казки, вивчаємо традиції і пишаємося нашими героями!».
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Я завжди пишався українським народом, в кожному куточку землі, де б я не був, я завжди із гордістю казав і кажу, що я Українець! 🇺🇦 . Я знаю нашу історію, знаю скільки всього прожито і пройдено , а ми все одно завжди вихваляємо і пишаємось своєю культурою, відчуваємо свою аутентичність! . Ми співаємо наші пісні, читаємо дітям українські казки, вивчаємо традиції та пишаємось нашими героями! . А сьогодні день, коли ми з гордістю одягаємо наші Вишиванки! Цей неймовірний витвір мистецтва, який нам подарувала наша українська культура! . Особисто я неймовірно щасливий від того, що зараз в світі нашу вишиванку можна побачити вже в багатьох країнах світу. Зокрема за це хочу окремо подякувати тобі, @yu_magdych , оскільки не просто радію від того, що нашій дружбі вже майже 20 років, а й пишаюся тим, що ти створила неймовірні колекції наших українських вишиванок і показала їх всьому світу! 😍🥰 #народныйадвокат #моясемьямоявселенная #детки #любовь #дома #праздник #деньвишиванки #весна
Без привітань своїх підписників не залишив і постійний експерт проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Хаял Алекперов:
«Любі друзі! Вітаю вас з Днем вишиванки — символу українського народу, який став для мене за 10 років майже рідним».
Долучилася до привітань і ведуча проєкту «Зважені та щасливі»-9 Аніта Луценко:
«З Днем вишиванки! Люблю Україну!»
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З днём вишиванки! Люблю ❤️ Україну 🌤 #деньвишиванки Моя от @yu_magdych 🌽
А ось попдіва української сцени і ведуча «Х-фактор»-10 Настя Каменських привітала своїх підписників зі святом ще вранці:
«Я завжди захоплювалася українською культурою, особливо вишивкою! Її люблять і одягають у всьому світі. А ми, українці, носимо вишиванку з особливою любов’ю і гордістю. Для кожного з нас це не просто одяг — це символ сили і краси нашого народу. Це наша душа. Зі святом, друзі!»
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Я завжди захоплювалась українською культурою, а особливо вишиванкою 🇺🇦 ⠀ Її люблять і одягають в усьому світі. А ми, українці, носимо вишиванку з особливою любов’ю та гордістю. Для кожного з нас це не просто одяг, – це символ сили і краси нашого народу. Це наша душа. ⠀ Зі святом, друзі! ♥️
Ведучий реаліті «Холостяк» Григорій Решетник зі своєю дружиною Христиною в цей святковий день не просто зробили селфі, а сфотографувалися біля будинку в дуже яскравих вишиванках!
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А ось актриса популярного серіалу «Кріпосна» Ольга Сумська впевнена, що сьогоднішнє свято не тільки для того, щоб зробити фотографії у вишиванках для соцмереж, а й об’єднати українців по всьому світу:
«З Днем вишиванки, українці! Сьогоднішнє свято вишитої сорочки об’єднує українців у всьому світі! Одягніть вишиванку, відчуйте тепло і красу національного одягу!»
Член журі 10 сезону легендарного шоу «Х-фактор» Ігор Кондратюк не обійшов увагою популярний челендж. На своїй сторінці в Instagram Ігор опублікував фотографію у вишиванці і привітав підписників із сьогоднішнім світлим святом!
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А ось ведуча Вікна-новини Тетяна Висоцька вишиває сукні та блузи сама! За її словами, День Вишиванки – один з улюблених днів в році:
«У цей день очі дуже радує стрічка в соцмережах, може навіть більше, ніж від новорічної!»
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#ДеньВишиванки Я зараз працюю над новою, до неї вже рукою подати – тобто, лише один рукав залишився. Гладь у таких от геометричних візерунках іде набагато швидше за хрестик чи бісер, я такого темпу від себе не очікувала, хоча вишиваю тиждень через тиждень (здогадайтесь, чому))) Іноді мій малюнок заносить на “поворотах”, рядок вибивається зі строгої лінії. Але я себе втішаю, що то все авторський почерк) Дякую #Етнодім, це суцільна насолода і перезавантаження! А взагалі – у цей день око дуже радіє від стрічки, може навіть більше, ніж від новорічної) Я якраз читаю #Амадока С.Андрухович (реально – розриваюсь між книжкою і вишивкою) і що хочу сказати. Ми живемо в розкішні вільні часи, коли можна відкрито засвідчувати свою ідентичність. Літературні процеси 30-х років, неокласики, масові арешти, Зеров, Петров і Рильський. Останній на допитах змушений був визнати “гріх українства”, цей вислів муторно вражає своєю місткістю. Тож бажаю нам, хто пізнав цей гріх українства, – не втратити такої розкоші – свободи ідентичності. З цим текстом якось сьогоднішній день сприймається глибшим, ніж завжди. Але про книжку буде пост окремо, вона того варта. Ну, а на фото – вишитий рукав і новий прекрасний віночок від @helgaolga_hm) #вишивка #гладь #вишиванка #щочитати
Не залишився байдужим до свята і член журі проєкту «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво:
«Вітаю вас з Днем Української Вишиванки! Бажаю всім сильної, багатої і незалежної України! Бережіть вишиванку і не дайте політикам зневіритися у своїй Батьківщині!».
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