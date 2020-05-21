Сьогодні, 21 травня, в Україні святкують День вишиванки. Вишиванка для українців — не тільки незамінний елемент національного вбрання, а й один з найважливіших символів країни і єдності. Відомо, що це яскраве і важливе для всього народу свято з’явилося у 2006 році, але воно з кожним роком набирає дедалі більшої популярності. Зірки телеканалу СТБ теж не залишилися осторонь і долучилися до цього прекрасного свята. Дивіться фотодобірку зірок СТБ у вишиванках просто зараз!

Суддя Національного відбору на Євробачення-2019 Джамала почала вітати з цим світлим святом ще вчора. Співачка пишається своїми незвичайними вишитими нарядами і тим, що вона — українка:

«Коли я у вишиванці йду головною площею Стокгольма, або я в Лондоні в Ковент-Гардені, або прогулююся берегом Шрі-Ланки, місцеві жителі зупиняються запитати, що за сукня на мені. А я з гордістю відповідаю, що це — вишиванка! Вона сучасна, вона красива, вона складна, фактурна, яскрава. Її можна одягати з підборами або кросівками, капелюхами. Коли їздиш по світу, саме вишиванка — це твоє привітання без слів!»

Ведуча «Все буде добре» Надія Матвєєва теж не залишилася осторонь! На своїй сторінці в Instagram Надія опублікувала фото в цікавій інтерпретації національного вбрання — стильному вишитому платті:

«Почуваюся затишно і вишукано у вишиванці!»

Постійний експерт проєкту «Один за всіх» Михайло Присяжнюк у своїй публікації розчулив усіх підписників! Строгий і серйозний ведучий зробив миле фото зі своєю дружиною і дітьми, одягненими в барвисті вишиванки:

«Я завжди пишався українським народом, у кожному куточку землі, хоч би де я був, я завжди з гордістю казав і кажу, що я — українець! Я знаю нашу історію, знаю, скільки всього прожито і пройдено, а ми все одно завжди славимо і пишаємося своєю культурою, відчуваємо свою автентичність! Ми співаємо наші пісні, читаємо дітям українські казки, вивчаємо традиції і пишаємося нашими героями!».

Без привітань своїх підписників не залишив і постійний експерт проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Хаял Алекперов:

«Любі друзі! Вітаю вас з Днем вишиванки — символу українського народу, який став для мене за 10 років майже рідним».

Долучилася до привітань і ведуча проєкту «Зважені та щасливі»-9 Аніта Луценко:

«З Днем ​​вишиванки! Люблю Україну!»

А ось попдіва української сцени і ведуча «Х-фактор»-10 Настя Каменських привітала своїх підписників зі святом ще вранці:

«Я завжди захоплювалася українською культурою, особливо вишивкою! Її люблять і одягають у всьому світі. А ми, українці, носимо вишиванку з особливою любов’ю і гордістю. Для кожного з нас це не просто одяг — це символ сили і краси нашого народу. Це наша душа. Зі святом, друзі!»

Ведучий реаліті «Холостяк» Григорій Решетник зі своєю дружиною Христиною в цей святковий день не просто зробили селфі, а сфотографувалися біля будинку в дуже яскравих вишиванках!

А ось актриса популярного серіалу «Кріпосна» Ольга Сумська впевнена, що сьогоднішнє свято не тільки для того, щоб зробити фотографії у вишиванках для соцмереж, а й об’єднати українців по всьому світу:

«З Днем ​​вишиванки, українці! Сьогоднішнє свято вишитої сорочки об’єднує українців у всьому світі! Одягніть вишиванку, відчуйте тепло і красу національного одягу!»

Член журі 10 сезону легендарного шоу «Х-фактор» Ігор Кондратюк не обійшов увагою популярний челендж. На своїй сторінці в Instagram Ігор опублікував фотографію у вишиванці і привітав підписників із сьогоднішнім світлим святом!

А ось ведуча Вікна-новини Тетяна Висоцька вишиває сукні та блузи сама! За її словами, День Вишиванки – один з улюблених днів в році:

«У цей день очі дуже радує стрічка в соцмережах, може навіть більше, ніж від новорічної!»

Не залишився байдужим до свята і член журі проєкту «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво:

«Вітаю вас з Днем Української Вишиванки! Бажаю всім сильної, багатої і незалежної України! Бережіть вишиванку і не дайте політикам зневіритися у своїй Батьківщині!».

Більше на тему: День вишиванки 2020: традиції та особливості свята в Україні

Читайте більше цікавих новин в Viber і Telegram СТБ