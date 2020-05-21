День вышиванки: фотоподборка со звездами телеканала СТБ
Сегодня, 21 мая, в Украине празднуют День вышиванки. Вышиванка для украинцев — не только незаменимый элемент национальной одежды, но и один из важнейших символов страны и единства. Известно, что этот яркий и важный для всего народа праздник появился в 2006 году, но он с каждым годом набирает все большую популярность. Звезды телеканала СТБ тоже не остались в стороне и приобщились к этому прекрасному празднику. Смотрите фотоподборку звезд СТБ в вышиванках прямо сейчас!
Судья Национального отбора на Евровидение-2019 Джамала начала поздравлять с этим светлым праздником еще вчера. Певица гордится своими необычными вышитыми нарядами и тем, что она — украинка:
«Когда я в вышиванке иду по главной площади Стокгольма, или я в Лондоне в Ковент-Гардене, или прогуливаюсь по берегу Шри-Ланки, местные жители останавливаются спросить, что за платье на мне. А я с гордостью отвечаю, что это – вышиванка! Она современная, она красивая, она сложная, фактурная, яркая. Ее можно одевать с каблуками или кроссовками, шляпами. Когда ездишь по миру, именно вышиванка – это твое поздравление без слов!»
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Ви знаєте, що я полюбляю експериментувати з вбранням. Вважаю, що немає жодних правил і нічого неможливого. Можна міксувати різні стилі, діставати речі зі старих скринь, одягати мамине, брендове чи ноунейм, трендове чи давно забуте. ⠀ Але бувають ситуації, коли ти їздиш по світу, а твоє вбрання може розповісти про тебе і те, звідки ти. ⠀ Коли я у вишиванці йду головною площею Стокгольма, чи я в Лондоні в Ковент-Гардені, чи прогулююсь берегом Шрі-Ланки, місцеві жителі зупиняються запитати, що за сукня на мені. А я з гордістю відповідаю, що це вишиванка! ⠀ Вона сучасна, вона красива, вона складна, фактурна, яскрава. Її можна одягати з підборами чи кросівками, капелюхами. ⠀ Коли їздиш по світу, саме вишиванка — це твоє привітання без слів! ⠀ А вже завтра День нашої надзвичайно красивої вишиванки ❤️ ⠀ #ДеньВишиванки
Ведущая «Все буде добре» Надежда Матвеева тоже не осталась в стороне! На своей странице в Instagram Надежда опубликовала фото в интересной интерпретации национального наряда — стильном вышитом платье:
«Чувствую себя уютно и изысканно в вышиванке!»
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💛💙 Почуваюся затишно та вишукано у вишиванці @yu_magdych 💞 . #надеждаматвеева #вишиванка #весна2020 #телеведущая
Постоянный эксперт проекта «Один за всіх» Михаил Присяжнюк в своей публикации умилил всех подписчиков! Строгий и серьезный ведущий сделал милое фото со своей женой и детьми, одетыми в красочные вышиванки:
«Я всегда гордился украинским народом, в каждом уголке земли, где бы я ни был, я всегда с гордостью говорил и говорю, что я – украинец! Я знаю нашу историю, знаю, сколько всего прожито и пройдено, а мы все равно всегда восхваляем и гордимся своей культурой, чувствуем свою аутентичность! Мы поем наши песни, читаем детям украинские сказки, изучаем традиции и гордимся нашими героями!»
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Я завжди пишався українським народом, в кожному куточку землі, де б я не був, я завжди із гордістю казав і кажу, що я Українець! 🇺🇦 . Я знаю нашу історію, знаю скільки всього прожито і пройдено , а ми все одно завжди вихваляємо і пишаємось своєю культурою, відчуваємо свою аутентичність! . Ми співаємо наші пісні, читаємо дітям українські казки, вивчаємо традиції та пишаємось нашими героями! . А сьогодні день, коли ми з гордістю одягаємо наші Вишиванки! Цей неймовірний витвір мистецтва, який нам подарувала наша українська культура! . Особисто я неймовірно щасливий від того, що зараз в світі нашу вишиванку можна побачити вже в багатьох країнах світу. Зокрема за це хочу окремо подякувати тобі, @yu_magdych , оскільки не просто радію від того, що нашій дружбі вже майже 20 років, а й пишаюся тим, що ти створила неймовірні колекції наших українських вишиванок і показала їх всьому світу! 😍🥰 #народныйадвокат #моясемьямоявселенная #детки #любовь #дома #праздник #деньвишиванки #весна
Без поздравления своих подписчиков не оставил и постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Хаял Алекперов:
«Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем вышиванки – символа украинского народа, который стал для меня за 10 лет почти родным».
Присоединилась к поздравлениям и ведущая проекта «Зважені та щасливі»-9 Анита Луценко:
«С Днем вышиванки! Люблю Украину!»
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З днём вишиванки! Люблю ❤️ Україну 🌤 #деньвишиванки Моя от @yu_magdych 🌽
А вот поп-дива украинской сцены и ведущая «Х-фактор»-10 Настя Каменских поздравила своих подписчиков с праздником еще утром:
«Я всегда увлекалась украинской культурой, особенно вышивкой! Ее любят и одевают во всем мире. А мы, украинцы, носим вышиванку с особой любовью и гордостью. Для каждого из нас это не просто одежда – это символ силы и красоты нашего народа. Это наша душа. С праздником, друзья!»
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Я завжди захоплювалась українською культурою, а особливо вишиванкою 🇺🇦 ⠀ Її люблять і одягають в усьому світі. А ми, українці, носимо вишиванку з особливою любов’ю та гордістю. Для кожного з нас це не просто одяг, – це символ сили і краси нашого народу. Це наша душа. ⠀ Зі святом, друзі! ♥️
Ведущий реалити «Холостяк» Григорий Решетник со своей женой Кристиной в этот праздничный день не просто сделали селфи, а сфотографировались возле дома в очень ярких вышиванках!
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А вот актриса популярного сериала «Крепостная» Ольга Сумская уверена, что сегодняшний праздник не только для того, чтобы сделать фотографии в вышиванках для соцсетей, но и объединить украинцев по всему миру:
«С Днем вышиванки, украинцы! Сегодняшний праздник вышитой рубашки объединяет украинцев во всем мире! Наденьте вышиванку, почувствуйте тепло и красоту национальной одежды!»
Член жюри 10 сезона легендарного шоу «Х-фактор» Игорь Кондратюк не обошел стороной популярный челлендж. На своей странице в Instagram Игорь опубликовал фотографию в вышиванке и поздравил подписчиков с сегодняшним светлым праздником!
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А вот ведущая Вікна-новини Татьяна Высоцкая вышивает платья и блузы сама! По ее словам, День Вышиванки – один из любимых дней в году:
«В этот день глаз очень радуется ленте в соцсетях, может даже больше, чем от новогодней!»
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#ДеньВишиванки Я зараз працюю над новою, до неї вже рукою подати – тобто, лише один рукав залишився. Гладь у таких от геометричних візерунках іде набагато швидше за хрестик чи бісер, я такого темпу від себе не очікувала, хоча вишиваю тиждень через тиждень (здогадайтесь, чому))) Іноді мій малюнок заносить на “поворотах”, рядок вибивається зі строгої лінії. Але я себе втішаю, що то все авторський почерк) Дякую #Етнодім, це суцільна насолода і перезавантаження! А взагалі – у цей день око дуже радіє від стрічки, може навіть більше, ніж від новорічної) Я якраз читаю #Амадока С.Андрухович (реально – розриваюсь між книжкою і вишивкою) і що хочу сказати. Ми живемо в розкішні вільні часи, коли можна відкрито засвідчувати свою ідентичність. Літературні процеси 30-х років, неокласики, масові арешти, Зеров, Петров і Рильський. Останній на допитах змушений був визнати “гріх українства”, цей вислів муторно вражає своєю місткістю. Тож бажаю нам, хто пізнав цей гріх українства, – не втратити такої розкоші – свободи ідентичності. З цим текстом якось сьогоднішній день сприймається глибшим, ніж завжди. Але про книжку буде пост окремо, вона того варта. Ну, а на фото – вишитий рукав і новий прекрасний віночок від @helgaolga_hm) #вишивка #гладь #вишиванка #щочитати
Не остался равнодушным к празднику и член жюри проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво:
«Поздравляю вас с Днем Украинской Вышиванки! Желаю всем сильной, богатой и независимой Украины! Берегите вышиванку и не дайте политикам разувериться в своей Родине!».
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