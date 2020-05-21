Сегодня, 21 мая, в Украине празднуют День вышиванки. Вышиванка для украинцев — не только незаменимый элемент национальной одежды, но и один из важнейших символов страны и единства. Известно, что этот яркий и важный для всего народа праздник появился в 2006 году, но он с каждым годом набирает все большую популярность. Звезды телеканала СТБ тоже не остались в стороне и приобщились к этому прекрасному празднику. Смотрите фотоподборку звезд СТБ в вышиванках прямо сейчас!

Судья Национального отбора на Евровидение-2019 Джамала начала поздравлять с этим светлым праздником еще вчера. Певица гордится своими необычными вышитыми нарядами и тем, что она — украинка:

«Когда я в вышиванке иду по главной площади Стокгольма, или я в Лондоне в Ковент-Гардене, или прогуливаюсь по берегу Шри-Ланки, местные жители останавливаются спросить, что за платье на мне. А я с гордостью отвечаю, что это – вышиванка! Она современная, она красивая, она сложная, фактурная, яркая. Ее можно одевать с каблуками или кроссовками, шляпами. Когда ездишь по миру, именно вышиванка – это твое поздравление без слов!»

Ведущая «Все буде добре» Надежда Матвеева тоже не осталась в стороне! На своей странице в Instagram Надежда опубликовала фото в интересной интерпретации национального наряда — стильном вышитом платье:

«Чувствую себя уютно и изысканно в вышиванке!»

Постоянный эксперт проекта «Один за всіх» Михаил Присяжнюк в своей публикации умилил всех подписчиков! Строгий и серьезный ведущий сделал милое фото со своей женой и детьми, одетыми в красочные вышиванки:

«Я всегда гордился украинским народом, в каждом уголке земли, где бы я ни был, я всегда с гордостью говорил и говорю, что я – украинец! Я знаю нашу историю, знаю, сколько всего прожито и пройдено, а мы все равно всегда восхваляем и гордимся своей культурой, чувствуем свою аутентичность! Мы поем наши песни, читаем детям украинские сказки, изучаем традиции и гордимся нашими героями!»

Без поздравления своих подписчиков не оставил и постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Хаял Алекперов:

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем вышиванки – символа украинского народа, который стал для меня за 10 лет почти родным».

Присоединилась к поздравлениям и ведущая проекта «Зважені та щасливі»-9 Анита Луценко:

«С Днем вышиванки! Люблю Украину!»

А вот поп-дива украинской сцены и ведущая «Х-фактор»-10 Настя Каменских поздравила своих подписчиков с праздником еще утром:

«Я всегда увлекалась украинской культурой, особенно вышивкой! Ее любят и одевают во всем мире. А мы, украинцы, носим вышиванку с особой любовью и гордостью. Для каждого из нас это не просто одежда – это символ силы и красоты нашего народа. Это наша душа. С праздником, друзья!»

Ведущий реалити «Холостяк» Григорий Решетник со своей женой Кристиной в этот праздничный день не просто сделали селфи, а сфотографировались возле дома в очень ярких вышиванках!

А вот актриса популярного сериала «Крепостная» Ольга Сумская уверена, что сегодняшний праздник не только для того, чтобы сделать фотографии в вышиванках для соцсетей, но и объединить украинцев по всему миру:

«С Днем вышиванки, украинцы! Сегодняшний праздник вышитой рубашки объединяет украинцев во всем мире! Наденьте вышиванку, почувствуйте тепло и красоту национальной одежды!»

Член жюри 10 сезона легендарного шоу «Х-фактор» Игорь Кондратюк не обошел стороной популярный челлендж. На своей странице в Instagram Игорь опубликовал фотографию в вышиванке и поздравил подписчиков с сегодняшним светлым праздником!

А вот ведущая Вікна-новини Татьяна Высоцкая вышивает платья и блузы сама! По ее словам, День Вышиванки – один из любимых дней в году:

«В этот день глаз очень радуется ленте в соцсетях, может даже больше, чем от новогодней!»

Не остался равнодушным к празднику и член жюри проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво:

«Поздравляю вас с Днем Украинской Вышиванки! Желаю всем сильной, богатой и независимой Украины! Берегите вышиванку и не дайте политикам разувериться в своей Родине!».

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