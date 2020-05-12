Сьогодні, 12 травня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 24 випуск психологічного реаліті «Супермама». Дмитро Карпачов оцінив методи виховання мами трьох принцес Марго. Її доньки — практично погодки. І часто спільно влаштовують своїй мамі істерики. Як правильно поводитися, коли діти вередують? Про це читайте в нашому матеріалі.

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Експерт із питань дитячої вікової психології вважає, що дитячі капризи й істерики — звичайне явище. Особливо коли в сім’ї не одна дитина, а кілька.

«У багатодітних сім’ях часто буває, що істерику однієї дитини підхоплюють інші».

Дмитро Карпачов вважає, для того, щоб погасити такі капризи, потрібно дотримуватись чіткого алгоритму дій.

«Дітей треба розвести по різних кімнатах, щоб вони не заражалися негативними емоціями одне від одного. Потім мама повинна дати зрозуміти дітям, що на істерику вона не буде реагувати, а спілкуватиметься лише тоді, коли дитина заспокоїться».

І головне, дії під час істерики мають бути однакові. Тільки так діти зрозуміють, що в такій поведінці немає сенсу, а краще — відразу поговорити.

Більше порад щодо виховання дітей дивіться з понеділка по четвер о 18:15 у новому проєкті «Супермама».

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