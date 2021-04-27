Детские истерики могут свести родителей с ума. А если детей несколько и все они одновременно начинают что-то требовать? В таких случая маме нужно проявить стойкость характера. Героиня оного из выпусков психологического реалити «Супермама» Марго воспитывает трех принцесс. И часто сообща девочки закатывают ей истерики. Как правильно себя вести, когда дети капризничают? Об этом рассказал эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.

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Эксперт по вопросам детской возрастной психологии считает, что детские капризы и истерики — обычное явление. Особенно когда в доме не один ребенок, а несколько.

«В многодетных семьях часто бывает, что истерику одного ребенка подхватывают остальные».

Дмитрий Карпачев считает, что для того, чтобы погасить такие капризы, нужно следовать четкому алгоритму действий.

«Детей нужно развести по разным комнатам, чтобы они не заражались негативными эмоциями друг от друга. Потом мама должна дать понять детям, что на истерику она не будет реагировать, а будет общаться лишь тогда, когда ребенок успокоится».

И главное, действия во время истерики должны быть одинаковые. Только так дети поймут, что в таком поведении нет смысла, а лучше — сразу поговорить.

Больше советов о воспитании детей смотрите в психологическом реалити «Супермама».

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