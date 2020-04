Через карантин українцям не вдасться повною мірою насолодитися всією красою весни. Але ми дуже сподіваємося, що до літа все нормалізується, світ повернеться на круги своя і шанувальники музичних фестивалів відвідають бажані івенти. Раніше ми розповідали про найкращі фестивалі в Україні в 2020 році. Які музичні фестивалі пройдуть влітку 2020 року в Європі? Читайте про найяскравіші події літа в нашому матеріалі.

Sziget Festival 2020

Коли: 5-11 серпня 2020 року

Де: Будапешт, Угорщина

Хедлайнери: Calvin Harris, Stormzy, A$AP Rocky, Dua Lipa, Major Lazer, Tom Walker та інші.

Вартість квитка: від 45 до 319 євро

Sziget – один з найбільших фестивалів у світі з 27-річною історією. Він проходить у розпал літа в центрі Будапешта в Угорщині і відомий як Острів Свободи. Щорічно на фестиваль з’їжджаються понад 500 000 чоловік. Також він займає 5 місце серед найбільших музичних фестивалів у світі.

Primavera Sound 2020

Коли: 26-30 серпня 2020 року

Де: Барселона, Іспанія

Хедлайнери: Massive Attack, The Strokes, Lana Del Rey, Bad Bunny, The National, Tyler, the Creator та інші.

Вартість квитка: від 145 до 195 євро

Primavera Sound у 2020 році відзначатиме своє 20-тиріччя. Фестиваль належить до тих музичним подій, які варто обов’язково відвідати хоча б раз у житті. Щорічно він збирає до 200 000 глядачів. Тут ви знайдете тільки найпрогресивніших і найкращих музикантів.

Mad Сool Festival 2020

Коли: 8-11 липня 2020 року

Де: Мадрид, Іспанія

Хедлайнери: Billie Eilish, Taylor Swift, twenty one pilots, Placebo, YUNGBLUD та інші.

Вартість квитка: від 80 до 450 євро

Mad Сool Festival – один з найбільших і найкращих музичних фестивалів в Європі, який проводиться щоліта в іспанській столиці. Цього року флагманський фестиваль Мадрида вперше розширюється до чотирьох днів в рамках святкування п’ятирічного ювілейного випуску. Фестиваль офіційно підтримується владою міста і з кожним роком стає все кращим і яскравішим.

Tomorrowland 2020

Коли: з 17, 18, 19, 24, 25, 26 липня 2020 року

Де: Бом, Бельгія

Хедлайнери: Armin van Buuren, Steve Aoki, Marshmello, David Guetta, Tiësto, Martin Garrix і інші.

Вартість квитка: від 109 до 510 євро

Tomorrowland – масштабний фестиваль електронної музики став глобальним явищем не тільки в Європі, але і у всьому світі. У Бельгії щорічно збирається 75 000 чоловік з більш ніж 75 країн, щоб знову зустрітися з улюбленою музикою. Організатори намагаються створити окрему державу, в якій кожен почуватиметься, як у казці – всюди світлові шоу і тематичні декорації.

NOS Alive`20

Коли: 8-11 липня 2020 року

Де: Лісабон, Португалія

Хедлайнери: Kendrick Lamar, Taylor Swift, alt-J, Billie Eilish, The Strokes та інші.

Вартість квитка: від 69 до 189 євро

NOS Alive – один з найпопулярніших фестивалів року, інді і поп- музики. З 2007 року щорічно він збирає тисячі шанувальників якісної музики в передмісті Лісабона. За всю історію створення тут виступали культові групи, такі як Radiohead, Coldplay, Linkin Park, Foo Fighters, The Chemical Brothers, Muse, Arctic Monkeys і The Prodigy.

