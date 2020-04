Лучшие музыкальные фестивали лета 2020 в Европе

Из-за карантина украинцам не удастся в полной мере насладиться всеми прелестями весны. Но мы очень надеемся, что к лету все нормализуется, мир вернется на круги своя и поклонники музыкальных фестивалей посетят желанные ивенты. Ранее мы рассказывали о лучших фестивалях в Украине в 2020 году. Какие музыкальные фестивали пройдут летом 2020 года в Европе? Читайте о самых ярких событиях лета в нашем материале.

Sziget Festival 2020

Когда: 5—11 августа 2020 года

Где: Будапешт, Венгрия

Хедлайнеры: Calvin Harris, Stormzy, A$AP Rocky, Dua Lipa, Major Lazer, Tom Walker и другие.

Стоимость билета: от 45 до 319 евро

Sziget — один из крупнейших фестивалей в мире с 27-летней историей. Он проходит в разгар лета в центре Будапешта в Венгрии и известен как Остров Свободы. Ежегодно на фестиваль съезжается более 500 000 человек. Также он занимает 5 место среди крупнейших музыкальных фестивалей в мире.

Primavera Sound 2020

Когда: 26—30 августа 2020 года

Где: Барселона, Испания

Хедлайнеры: Massive Attack, The Strokes, Lana del Rey, Bad Bunny, The National, Tyler, the Creator и другие.

Стоимость билета: от 145 до 195 евро

Primavera Sound в 2020 году будет отмечать свое 20-тилетие. Фестиваль относится к тем музыкальным событиям, которые стоит обязательно посетить хотя бы раз в жизни. Ежегодно он собирает до 200 000 зрителей.Тут вы найдете только самых прогрессивных и лучших музыкантов.

Mad Сool Festival 2020

Когда: 8—11 июля 2020 года

Где: Мадрид, Испания

Хедлайнеры: Billie Eilish, Taylor Swift, twenty one pilots, Placebo, YUNGBLUD и другие.

Стоимость билета: от 80 до 450 евро

Mad Сool Festival – один из крупнейших и лучших музыкальных фестивалей в Европе, который проводится каждое лето в испанской столице. В этом году флагманский фестиваль Мадрида впервые расширяется до четырех дней в рамках празднования пятилетнего юбилейного выпуска. Фестиваль официально поддерживается властями города и с каждым годом становится все лучше и ярче.

Tomorrowland 2020

Когда: с 17, 18, 19, 24, 25, 26 июля 2020 года

Где: Бом, Бельгия

Хедлайнеры: Armin van Buuren, Steve Aoki, Marshmello, David Guetta, Tiësto, Martin Garrix и другие.

Стоимость билета: от 109 до 510 евро

Tomorrowland – масштабный фестиваль электронной музыки стал глобальным явлением не только в Европе, но и во всем мире. В Бельгии ежегодно собирается 75 000 человек из более чем 75 стран, чтобы вновь встретиться с любимой музыкой. Организаторы стараются создать отдельное государство, в котором каждый будет чувствовать себя, как в сказке — повсюду световые шоу и тематические декорации.

NOS Alive`20

Когда: 8—11 июля 2020 года

Где: Лиссабон, Португалия

Хедлайнеры: Kendrick Lamar, Taylor Swift, alt-J, Billie Eilish, The Strokes и другие.

Стоимость билета: от 69 до 189 евро

NOS Alive — один из самых популярных фестивалей рока, инди- и поп- музыки. С 2007 года ежегодно он собирает тысячи поклонников хорошей музыки в пригороде Лиссабона. За всю историю создания тут выступали культовые группы, такие как Radiohead, Coldplay, Linkin Park, Foo Fighters, The Chemical Brothers, Muse, Arctic Monkeys и The Prodigy.

