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Музичні фестивалі літа-2020 в Україні

11.03.2020

Куди і коли їхати по музичні враження? Спеціально для любителів гучних музичних подій ми підготували список найяскравіших музичних фестивалів в Україні, які пройдуть влітку 2020 року. Читайте у матеріалі про музичні фестивалі України літа-2020!

ZaxidFest 2020

ZahidFest

Літній марафон музичних фестивалів відкриває легендарний Zaxidfest. Список учасників традиційно об’єднає кілька сцен, на яких виступатимуть артисти різних жанрів і напрямів. На жаль, поки що імена хедлайнерів невідомі. Але всі, хто хоча б раз був на Zaxidfest, знають, що це три дні не обмеженого рамками музичного драйву, неймовірна атмосфера, гарна українська природа, привітні усміхнені люди і хороші спогади.

Коли: 26–29 червня

Де: c. Родатичі, Львівська область, комплекс для відпочинку «Чарівна долина» Вартість: від 1100 грн

Хедлайнери: інформація очікується

ATLAS WEEKEND 2020

Звичайно ж, ми не могли оминути найбільш очікуваний музичний фестиваль літа 2020 року – Atlas Weekend, куди з різних куточків України та світу приїжджають туристи і фани, щоб послухати своїх улюблених виконавців на неймовірно величезній території ВДНГ. Щороку в середині літа на Atlas Weekend виступає понад 250 популярних виконавців різних жанрів, щоб кожен із сотень тисяч друзів фестивалю зустрівся з героями власних топ-чартів або знайшов для себе щось нове.

Коли: 7–12 липня

Де: м. Київ, ВДНГ

Вартість: від 1200 грн

Хедлайнери: A $ AP ROCKY, TWENTY ONE PILOTS, Alt-J і багато інших

UPark Festival 2020

UPark – фестиваль, на якому музиканти, яких сміливо можна назвати найактуальнішими артистами сучасності, презентують свої нові альбоми і виконують свої найкращі хіти. Починаючи з 2016 року виступали такі артисти, як Red Hot Chili Peppers, MUSE, HURTS, The Kills, Nothing But Thieves, Poets of the Fall, Gorillaz, Massive Attack і багато інших культових виконавців.

Коли: з 9 липня

Де: м. Київ, Sky Family Park

Вартість: від 1649 грн

Хедлайнери: My Chemical Romance, Sum 41 та інші

Respublica FEST 2020

Respublica FEST – один з останніх літніх музичних фестивалів і найбільший музичний стріт-арт-фестиваль України. Унікальна локація і концепція зробили його одним з найулюбленіших фестивалів країни.

Коли: 28–30 вересня

Де: м. Хмельницький

Вартість: від 1649 грн

Хедлайнери: інформація очікується

Файне місто 2020

«Файне місто» – вже вдев’яте пройде в Тернопільській області та збере одних з найкращих представників музичної індустрії. На час фестивалю локація перетворюється на справжнє місто, яке поділене на окремі райони, кожен з яких має свій унікальний вигляд і розваги. На «Файному місті» можна почути майже всі молодіжні музичні напрями, а саме pop, rock, folk, alternative, dance тощо.

Коли: 30 липня – 2 серпня

Де: Тернопільська область

Вартість: від 990 грн

Хедлайнери: інформація очікується

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