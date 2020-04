Музыкальные фестивали лета-2020 в Украине

Куда и когда ехать за музыкальными впечатлениями? Специально для любителей шумных музыкальных событий мы подготовили список самых ярких музыкальных фестивалей в Украине, которые пройдут летом 2020 года. Читайте в материале про музыкальные фестивали Украины лета-2020!

ZaxidFest 2020

Летний марафон музыкальных фестивалей открывает легендарный Zaxidfest. Список участников традиционно объединит несколько сцен, на которых будут выступать артисты разных жанров и направлений. К сожалению, пока имена хедлайнеров неизвестны. Но все, кто хотя бы раз был на Zaxidfest, знают, что это три дня не ограниченного рамками музыкального драйва, невероятная атмосфера, красивая украинская природа, приветливые улыбающиеся люди и хорошие воспоминания.

Когда: 26–29 июня

Где: c. Родатычи, Львовская область, комплекс для отдыха «Волшебная долина»

Стоимость: от 1100 грн

Хедлайнеры: информация ожидается

ATLAS WEEKEND 2020

Конечно же, мы не могли обделить вниманием самый ожидаемый музыкальный фестиваль лета-2020 – Atlas Weekend, куда из разных уголков Украины и мира приезжают туристы и фаны, чтобы послушать своих любимых исполнителей на невероятно огромной территории ВДНГ. Ежегодно в середине лета на Atlas Weekend выступает более 250 популярных исполнителей различных жанров, чтобы каждый из сотен тысяч друзей фестиваля встретился с героями собственных топ-чартов или нашел для себя что-то новое.

Когда: 7–12 июля

Где: г. Киев, ВДНГ

Стоимость: от 1200 грн

Хедлайнеры: A$AP ROCKY, TWENTY ONE PILOTS, Alt-J и многие другие

UPark Festival 2020

UPark — фестиваль, на котором музыканты, которых смело можно назвать самыми актуальными артистам современности, презентуют свои новые альбомы и исполняют свои лучшие хиты. Начиная с 2016 года выступали такие артисты, как Red Hot Chili Peppers, MUSE, HURTS, The Kills, Nothing But Thieves, Poets of the Fall, Gorillaz, Massive Attack и многие другие культовые исполнители.

Когда: с 9 июля

Где: г. Киев, Sky Family Park

Стоимость: от 1649 грн

Хедлайнеры: My Chemical Romance, Sum 41 и многие другие

Respublica FEST 2020

Respublica FEST — один из последних летних музыкальных фестивалей и крупнейший музыкальный стрит-арт-фестиваль Украины. Уникальная локация и концепция сделали его одним из самых любимых фестивалей страны.

Когда: 28–30 сентября

Где: г. Хмельницкий

Стоимость: от 1649 грн

Хедлайнеры: информация ожидается

Файне місто 2020

«Файне місто» уже девятый раз пройдет в Тернопольской области и соберет одних из лучших представителей музыкальной индустрии. На время фестиваля локация превращается в настоящий город, который разделен на отдельные районы, каждый из которых имеет свой уникальный вид и развлечения. На «Файному місті» можно услышать почти все молодежные музыкальные направления, а именно pop, rock, folk, alternative, dance и другие.

Когда: 30 июля – 2 августа

Где: Тернопольская область

Стоимость: от 990 грн

Хедлайнеры: информация ожидается

