Музичні фестивалі літа-2020 в Україні
Куди і коли їхати по музичні враження? Спеціально для любителів гучних музичних подій ми підготували список найяскравіших музичних фестивалів в Україні, які пройдуть влітку 2020 року. Читайте у матеріалі про музичні фестивалі України літа-2020!
ZaxidFest 2020
Літній марафон музичних фестивалів відкриває легендарний Zaxidfest. Список учасників традиційно об’єднає кілька сцен, на яких виступатимуть артисти різних жанрів і напрямів. На жаль, поки що імена хедлайнерів невідомі. Але всі, хто хоча б раз був на Zaxidfest, знають, що це три дні не обмеженого рамками музичного драйву, неймовірна атмосфера, гарна українська природа, привітні усміхнені люди і хороші спогади.
Коли: 26–29 червня
Де: c. Родатичі, Львівська область, комплекс для відпочинку «Чарівна долина» Вартість: від 1100 грн
Хедлайнери: інформація очікується
ATLAS WEEKEND 2020
Звичайно ж, ми не могли оминути найбільш очікуваний музичний фестиваль літа 2020 року – Atlas Weekend, куди з різних куточків України та світу приїжджають туристи і фани, щоб послухати своїх улюблених виконавців на неймовірно величезній території ВДНГ. Щороку в середині літа на Atlas Weekend виступає понад 250 популярних виконавців різних жанрів, щоб кожен із сотень тисяч друзів фестивалю зустрівся з героями власних топ-чартів або знайшов для себе щось нове.
Коли: 7–12 липня
Де: м. Київ, ВДНГ
Вартість: від 1200 грн
Хедлайнери: A $ AP ROCKY, TWENTY ONE PILOTS, Alt-J і багато інших
UPark Festival 2020
UPark – фестиваль, на якому музиканти, яких сміливо можна назвати найактуальнішими артистами сучасності, презентують свої нові альбоми і виконують свої найкращі хіти. Починаючи з 2016 року виступали такі артисти, як Red Hot Chili Peppers, MUSE, HURTS, The Kills, Nothing But Thieves, Poets of the Fall, Gorillaz, Massive Attack і багато інших культових виконавців.
Коли: з 9 липня
Де: м. Київ, Sky Family Park
Вартість: від 1649 грн
Хедлайнери: My Chemical Romance, Sum 41 та інші
Respublica FEST 2020
Respublica FEST – один з останніх літніх музичних фестивалів і найбільший музичний стріт-арт-фестиваль України. Унікальна локація і концепція зробили його одним з найулюбленіших фестивалів країни.
Коли: 28–30 вересня
Де: м. Хмельницький
Вартість: від 1649 грн
Хедлайнери: інформація очікується
Файне місто 2020
«Файне місто» – вже вдев’яте пройде в Тернопільській області та збере одних з найкращих представників музичної індустрії. На час фестивалю локація перетворюється на справжнє місто, яке поділене на окремі райони, кожен з яких має свій унікальний вигляд і розваги. На «Файному місті» можна почути майже всі молодіжні музичні напрями, а саме pop, rock, folk, alternative, dance тощо.
Коли: 30 липня – 2 серпня
Де: Тернопільська область
Вартість: від 990 грн
Хедлайнери: інформація очікується