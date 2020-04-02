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Ігри з дітьми вдома: у що можна пограти з дитиною

02.04.2020

Розвивати дітей можна і потрібно не тільки за допомогою книг. Ігри також дуже корисні в цій справі! Ведуча шоу «Х-фактор»-10  Даша Трегубова розповіла, як проводить час зі своєю дочкою Поліною. Читайте, у що можна пограти вдома з дітьми, в нашому матеріалі.

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Вгадай предмет

Потрібно загадати будь-який предмет, який є у кімнаті. Давайте підказки, але такі, щоб було місце і для самостійних роздумів дитини! Потім можна помінятися місцями, нехай малюк потренується загадувати і давати дорослому підказки.

Визначити на дотик

Дотик важливо розвивати так само, як і інші почуття і навички. Візьміть коробку або кошик, складіть туди кілька безпечних предметів: стаканчик, іграшка, цукерка, зубна щітка тощо. Надіньте дитині на очі пов’язку або попросіть заплющити очі. Давайте їй в руки по одному предмету, нехай вгадує за допомогою тактильних відчуттів.

Зробіть телефон власноруч

Саморобний телефон можна «сконструювати» за допомогою двох паперових стаканів і мотузки, протягнутої між ними. Трубки від вашого телефону можна прикрасити красивими стрічками, наклейками та блискітками! Коли закінчите майструвати, настане найцікавіше — розійтися в різні кутки кімнати і поговорити!

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Покажи та вгадай емоцію

Роздрукуйте картинки з різними емоціями, зрозумілими вашому малюкові. Перед початком гри поговоріть про те, що відчувають люди на цих картинках. Складіть картинки в стопку, показуйте дитині по одній. Вона повинна без слів показати емоцію, а ви — вгадати.

Придумайте кінець історії

Когнітивні здібності можна розвивати за допомогою звичайних оповідань або казок. Прочитайте частину історії та попросіть дитину подумати, що могло статися далі. Обговоріть варіанти, а потім дочитайте розповідь до кінця. Можливо, деякі моменти будуть навіть вгадані!

У пошуках скарбів

Підготуйте приз-скарб, який буде нагородою у кінці гри. Зі стрічок, іграшок або картинок зробіть сліди, за якими дитина шукатиме скарб! Таке заняття вчить дітей дотримуватися інструкцій і досягати мети, в цьому випадку — знаходити скарб.

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Знайти зниклий предмет

Попросіть дітей вийти з кімнати. Сховайте будь-який предмет і попросіть усіх повернутися. Діти повинні скористатися візуальною пам’яттю і логікою, щоб зрозуміти, який предмет ви сховали.

Крокодил

Ця гра подобається дорослим і дітям. Чим молодші учасники, тим простіші слова слід загадувати. Тут задіюється логіка, розвиваються артистичні здібності, міміка. І взагалі це дуже весело!

Твістер

Як і в «Крокодил», у «Твістер» люблять грати всі! Але, крім веселощів, в цій грі є і більш корисні переваги. У «Твістері» розвиваються фізичні здібності дитини, тренується розтяжка.

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Будуємо шалаш

Будиночки в дитинстві не будували тільки ледачі. Коли почнете споруджувати з дитиною будинок із табуреток, ковдр, подушок і коробок, самі того не помічаючи, повернетеся у дитинство! І обов’язково захочете спорудити свій особистий шалаш для читання і медитації.

Ведуча шоу «Х-фактор» Даша Трегубова розповіла, як проводить час зі своєю дочкою Поліною:

«Ми з Поліною любимо настільні ігри на швидкість і кмітливість. Наприклад, «Ферма», в якій донька майже завжди виграє, «Хто я?» і дитячі карти, де потрібно швидко зорієнтуватися і зібрати якомога більше однакових картинок. Плюс ми періодично влаштовуємо вдома «зйомки»: Поля на камеру телефону зображує різних персонажів. Ще ми любимо танцювати».

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