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Що подивитися на карантині: добірка фільмів і серіалів про кулінарію від Ольги Мартиновської

02.04.2020

У самому розпалі 2 сезон «МастерШеф. Професіонали», новою суддею якого стала талановита Ольга Мартиновська. Справжній професіонал кулінарного мистецтва розповіла про свої улюблені фільми та серіали про кулінарію. Якщо ви не знаєте, що ж ще можна подивитися під час карантину, – добірка від Ольги Мартиновської в матеріалі.

Суддя кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали»-2 Ольга Мартиновська зізнається, що вона далеко не кіноман. Але під час карантину у неї з’явилася можливість насолодитися улюбленими фільмами і серіалами про кулінарію, якими вона із задоволенням поділилася з нами.

Kitchen Confidential / Секрети на кухні

Дана картина – сітком американського телебачення, який дебютував 19 вересня 2005 року у мережі Fox. Він заснований на книзі-бестселері Ентоні Бурдена «Кухня конфіденційності». Бредлі Купер зіграв головного героя Джека Бурдена, натхненного Ентоні Бурденом.

Les Saveurs du palais / Кухар для Президента

Французький комедійно-драматичний фільм 2012 року, заснований на реальній історії Даніель Мазе-Дельпеш. Сюжет розповідає глядачам про те, як вона була призначена особистим шеф-кухарем для Франсуа Міттерана.

Шеф Адам Джонс

Сюжет розповідає нам, як три роки тому Адам Джонс працював у одному з найкращих ресторанів Парижа, який належав його наставнику Жану-Люку. Вживання наркотиків і маніакальне прагнення до досконалості змусили його розлучитися з рестораном і деякими друзями. Через деякий час він вирішує повернутися в Лондон з планом повернути собі колишню славу, зібрати свою команду і отримати третю зірку Мішлен.

No Reservations / Смак життя

Американська романтична комедія 2007 року є ремейком німецького фільму «Чарівна Марта» (2001). Фільм розповідає глядачеві про те, як змінюються відносини головних героїв, коли вони починають пізнавати один одного, і про те, як Нік допомагає головній героїні налагодити відносини з її осиротілою племінницею Зої.

Шеф

Сюжет франко-іспанської комедії розповість нам про молодого починаючого кухаря Жакі. Він влаштовується маляром, щоб хоч якось заробити гроші і тут випадково знайомиться з шеф-кухарем. Жакі намагається змінити життя і смаки вже відомого шеф-кухаря Олександра Лагард, і завдяки такій упертості сам стає королем кухні.

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